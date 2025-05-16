Цивільні у військовій формі — як уникнути штрафу у 2025 році

Людина кладе гроші в гаманець. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні цивільному населенню не можна ходити у військовій формі під час воєнного стану. За це порушення громадян можуть оштрафувати.

Як покарають людину, яка не має права носити військову форму

Якщо це буде перше порушення, то можна відбутися усним попередженням. Хоча правоохоронці мають повноваження накласти штраф від 2 550 до 3 400 гривень і вилучити форму, йдеться у статті 186-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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При цьому важливо зауважити, що оштрафувати цивільного можуть лише у тому випадку, якщо на ньому буде форма Збройних сил України (ЗСУ) зі знаками розрізнення.

При повторному порушенні впродовж року штрафні санкції будуть суворішими. Так, сума штрафу становитиме вже від 3 400 до 6 800 гривень. В окремих випадках громадянина можуть залучити до виконання громадських робіт тривалістю від 30 до 40 годин.

Про що ще варто знати

Військовослужбовці ЗСУ у 2025 році отримують додаткові грошові винагороди, якщо залучені до виконання бойових чи спеціальних завдань. Однак солдат може залишитися без виплат, якщо:

відмовиться виконувати наказ командира;

самовільно залишить військову частину;

буде усунутий від виконання службових обов’язків.

Нагадаємо, що військові частини, які беруть участь у боях на фронті російсько-української війни, періодично виводять з бойових позицій на відновлення. Відомо, чи зберігається за військовослужбовцями ЗСУ додаткова винагорода під час відпочинку. Дізнавайтесь також, що буде з доплатами, якщо військовий зник безвісти.