Гражданские в военной форме — как избежать штрафа в 2025 году

Человек кладет деньги в кошелек. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине гражданскому населению нельзя ходить в военной форме во время военного положения. За это нарушение граждан могут оштрафовать.

Как накажут человека, который не имеет права носить военную форму

Если это будет первое нарушение, то можно отделаться устным предупреждением. Хотя правоохранители имеют полномочия наложить штраф от 2 550 до 3 400 гривен и изъять форму, говорится в статье 186-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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При этом важно отметить, что оштрафовать гражданского могут только в том случае, если на нем будет форма Вооруженных сил Украины (ВСУ) со знаками различия.

При повторном нарушении в течение года штрафные санкции будут более жесткими. Так, сумма штрафа составит уже от 3 400 до 6 800 гривен. В отдельных случаях гражданина могут привлечь к выполнению общественных работ продолжительностью от 30 до 40 часов.

О чем еще стоит знать

Военнослужащие ВСУ в 2025 году получают дополнительные денежные вознаграждения, если привлечены к выполнению боевых или специальных задач. Однако солдат может остаться без выплат, если:

откажется выполнять приказ командира;

самовольно покинет воинскую часть;

будет отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Напомним, что воинские части, которые участвуют в боях на фронте российско-украинской войны, периодически выводят с боевых позиций на восстановление. Известно, сохраняется ли за военнослужащими ВСУ дополнительное вознаграждение во время отдыха. Узнавайте также, что будет с доплатами, если военный пропал без вести.