Війна в Україні — яку доплату отримують військові після виходу на відновлення

Військові на тренуванні. Фото: УНІАН

Військовослужбовцям в Україні мають надавати додаткову винагороду не тільки під час їхнього перебування на фронті. Доплати надаються й тоді, коли захисник виходить із зони бойових дій на відновлення.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо.

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Виплати військовослужбовцям на відновленні

Як зазначають у Міністерстві оборони, під час перебуванні на відновленні захисникам у ЗСУ платять 30 тис. гривень за повний місяць.

Перебування військової частини на відновленні регулюється методичними рекомендаціями, затвердженими заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

"Документальним підтвердженням перебування органу військового управління, військової частини (підрозділу) у резерві Головнокомандувача Збройних сил України є відповідний директивний документ, яким визначено завдання на їх утримання у резерві Головнокомандувача Збройних сил України або застосування за його рішенням", — зазначили у відомстві.

Водночас зазначимо, що грошові доплати у 2025 році можуть скасувати навіть тим, хто виконував бойові завдання на фронті. Відомо, які для цього мають бути причини. Ще пропонуємо дізнатися про три основні види виплат грошового забезпечення українського військовослужбовця.