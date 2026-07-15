Штраф у понад 3 000 гривень за нагороди: кого із українців покарають у липні

Вручення нагород, поліцейські перевіряють документи. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

В Україні деяких громадян, які продовжують стримувати військову агресію РФ, нагороджують різними державними нагородами. Та трапляються випадки, коли ці нагороди опиняються у людей, які ніяк не пов'язані з війною.

З 2019 року в Україні діє Закон щодо відповідальності за незаконні дії стосовно державних нагород, незаконне носіння військової форми одягу та наругу над місцем поховання захисника України, за яким громадянам, які незаконно виготовляють, розповсюджують і носять держнагороди, загрожують штрафи, передає Новини.LIVE.

Штрафи за носіння нагород

Отримують, насамперед, українці, які ніколи не служили й не брали участі в бойових діях. Якщо такі громадяни спробують торгувати державними нагородами, носити їх або обмінювати, їх можуть оштрафувати, а самі нагороди конфіскувати. Йдеться про такі нагороди, як:

ордени;

медалі;

нагрудні знаки.

Розмір штрафу у липні 2026 року коливається від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 850 до 1700 гривень.

Які ще штрафи передбачені

Незаконно виробляти державні нагороди коштує ще дорожче — 3,4 тисячі гривень і конфіскація вироба. Повторні порушення потягнуть за собою громадські роботи, а штраф зросте до 6,8 тисячі гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, штрафи накладають й на українців, які не мають права носити військову форму зі знаками розрізнення ЗСУ або інших військових формувань. З квітня 2026 року за перше порушення доведеться сплатити до 3,4 тисячі гривень, а якщо вас знову впіймають за незаконне носіння форми, то оштрафують до 6,8 тисячі гривень.

Ще Новини.LIVE писали, що військові зі статусом учасника бойових дій (УБД) щомісяця отримують пільги від держави.Привілеї для них гарантовані статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Відповідно, держава надає таким військовим пільги на комуналку, медичні пільги й пільги на проїзд.