Медаль УБД 2025 — на які пільги може претендувати нагороджений військовослужбовець

За участь у захисті України від російського вторгнення військовослужбовцям надають статус учасника бойових дій (УБД). Йдеться як про кадрових військових, так і про тих, хто добровільно приєднався до армії. Також учасники бойових дій отримують від держави спеціальну медаль.

Медаль УБД

Нагрудний знак Ветеран війни вручається особам, що мають статус ветерана війни, згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту". Є чотири види нагрудного знаку відповідно до категорій ветеранів:

Ветеран війни — учасник бойових дій. Ветеран війни — особа з інвалідністю. Ветеран війни — учасник війни. Ветеран війни — особливі заслуги.

У Постанові №302 від 12 травня 1994 року "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни" вказано, що Медаль Ветеран війни – учасник бойових дій — це додаток до посвідчення УБД, і не є окремою нагородою. Цю медаль захисники можуть носити на грудях праворуч. Якщо на формі є й інші нагороди, медаль розміщується вище від них.

Медаль УБД і пільги

Сама медаль не гарантує жодних пільг громадянину, якого нагородили цією відзнакою. Це просто доповнення до статусу учасника бойових дій.

Пільги учасникам бойових дій надають за статтею 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Серед них:

пільги на комунальні послуги — 75% знижка плати за користування житлом і 75% знижка на оплату комунальних послу;

право на забезпечення житловою площею та першочергове відведення земельних ділянок під будівництво;

медичні пільги;

пільги на проїзд.

Також учасники бойових дій отримують допомогу з тимчасової непрацездатності, позачергове обслуговування у закладах, які надають соціальні послуги з догляду, право використати чергову щорічну відпустку у зручний для них час, а також отримати додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати на 14 календарних днів.

Діти УБД також можуть розраховувати на державну підтримку під час здобуття фахової передвищої, вищої та професійної освіти у державних і комунальних закладах освіти.

Раніше ми розповідали про причини, через які військовослужбовців позбавляються статусу УБД та скасовують усі надані державою соцгарантії. Йдеться про три основні випадки. Дізнавайтесь також, що потрібно зробити УБД, щоб отримати безплатну путівку в санаторій.