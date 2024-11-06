Штраф за порушення ПДР — яке покарання чекає водіїв за проїзд на жовтий сигнал світлофора

Світлофор на вулиці. Фото: УНІАН

Народні депутати Верховної Ради України виступили з ініціативою посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Відтепер водії, які регулярно проїжджають на жовтий сигнал світлофора, можуть зіткнутися не лише зі штрафами, але й із позбавленням водійських прав.

Це передбачає новий законопроєкт №12172 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення адміністративної відповідальності за систематичні порушення правил дорожнього руху".

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Документ передбачає внесення доповнень до статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), які встановлюватимуть адміністративну відповідальність за повторні порушення під час руху через пішохідні переходи. Зокрема, йдеться про випадки, коли водії не надають перевагу пішоходам на нерегульованих переходах, проїжджають на заборонений сигнал світлофора чи ігнорують сигнали регулювальника, порушують правила перетину перехресть, а також правила обгону та зустрічного роз’їзду.

У разі повторного порушення протягом року водіїв штрафуватимуть на суму 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1020 гривень. Якщо ж особа двічі протягом року вже притягувалася до адміністративної відповідальності за будь-яке з перелічених правопорушень, штраф зростатиме до 150 неоподатковуваних мінімумів (2550 гривень), а також передбачатиметься позбавлення права керування транспортним засобом на термін від шести місяців до одного року.

Нагадаємо, пішоходи також належать до повноцінних учасників дорожнього руху, тому мають виконувати вимоги ПДР. Ігнорування цих норм не лише підвищує ризик аварійних ситуацій, але й може призвести до адміністративного штрафу.

Ми також повідомляли, що в Україні паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, без наявності відповідних документів тягне за собою штраф у розмірі від 1020 до 1700 грн. При повторному порушенні штрафні санкції можуть бути ще вищими.