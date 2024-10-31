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Штрафи водіям до 2,7 тис. грн — де краще не паркуватись

31 жовтня 2024 14:52
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Штраф за порушення правил паркування — яке покарання загрожує водіям
Паркувальник у Києві. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

В Україні паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, без наявності відповідних документів тягне за собою штраф у розмірі від 1 020 до 1 700 грн. При повторному порушенні штрафні санкції можуть бути ще вищими.

Про це йдеться в статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

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Детальніше про штрафи

В Україні існують жорсткі правила, що регулюють паркування на спеціально відведених місцях для осіб з інвалідністю, і їх порушення може призвести до значних штрафів. Так, паркування на таких місцях без відповідних документів карається штрафом у розмірі:

  • 1 020-1 700 грн — за перше порушення;
  • 2 040-2 550 грн — за повторне порушення.

Окрім цього, якщо автомобіль перешкоджає руху осіб з інвалідністю під час зупинки або стоянки, передбачено штраф у розмірі 1 000-1 700 грн.

Також важливо знати, що неправомірне використання знака "Водій з інвалідністю" без належних документів є серйозним правопорушенням. Цей знак можуть використовувати тільки особи з інвалідністю або водії, які перевозять таких осіб. 

У разі порушення правил використання знака без документів або явних ознак інвалідності, може бути накладено штраф у розмірі від 1 020 до 2 700 грн.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року в усіх містах України вводиться нове обмеження швидкості: максимальна дозволена швидкість становитиме 50 км/год і її перевищення передбачає штрафи. Правила дорожнього руху залишаються незмінними; це рішення впроваджується на "зимовий період", коли ризики для всіх учасників дорожнього руху значно зростають.

Ми також писали, що миття та ремонт автомобілів у невідведених для цього місцях караються штрафом від 340 до 1 700 грн. Якщо ж порушення сталося на природоохоронних територіях, розмір штрафу становить від 153 до 408 грн, окрім того, можливе вилучення знарядь.

парковка штраф штрафи гроші особа з інвалідністю водії

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