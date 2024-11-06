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Штраф и лишение прав — за что будут наказывать водителей

6 ноября 2024 11:11
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Штраф за нарушение ПДД — какое наказание ждет водителей за проезд на желтый сигнал светофора
Светофор на улице. Фото: УНИАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Народные депутаты Верховной Рады Украины выступили с инициативой усиления ответственности за нарушение ПДД. Теперь водители, регулярно проезжающие на желтый сигнал светофора, могут столкнуться не только со штрафами, но и с лишением водительских прав.

Это предусматривает новый законопроект №12172 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению административной ответственности за систематические нарушения ПДД".

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Документ предусматривает внесение дополнений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), которые будут устанавливать административную ответственность за повторные нарушения при движении через пешеходные переходы. В частности, речь идет о случаях, когда водители не предпочитают пешеходов на нерегулируемых переходах, проезжают на запрещенный сигнал светофора или игнорируют сигналы регулятора, нарушают правила пересечения перекрестков, а также правила обгона и встречного разъезда.

В случае повторного нарушения в течение года, водителей будут штрафовать на сумму 60 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 1020 гривен. Если же лицо дважды в течение года уже привлекалось к административной ответственности за любое из перечисленных правонарушений, штраф будет расти до 150 не облагаемых налогом минимумов (2550 гривен), а также будет предусматриваться лишение права управления транспортным средством на срок от 6 месяцев до 1 года.

Напомним, пешеходы также относятся к полноценным участникам дорожного движения, поэтому должны выполнять требования ПДД. Игнорирование этих норм не только повышает риск аварийных ситуаций, но может привести к административному штрафу.

Мы также сообщали, что в Украине парковка на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью, без наличия соответствующих документов влечет штраф в размере от 1020 до 1700 грн. При повторном нарушении штрафные санкции могут быть еще выше.

ПДД штраф штрафы деньги водители

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