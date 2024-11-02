Штрафи пішоходам — за яке порушення ПДР можуть покарати

Чоловік переходить дорогу. Фото: УНІАН

Пішоходи також належать до повноцінних учасників дорожнього руху, тому мають виконувати вимоги правил дорожнього руху (ПДР). Ігнорування цих норм не лише підвищує ризик аварійних ситуацій, але й може призвести до адміністративного штрафу.

Про це розповідає пресслужба Патрульної поліції Запорізької області.

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Порушення правил дорожнього руху пішоходами може стати підставою для накладення штрафів. Зокрема, правила зобов’язують їх:

рухатися тротуарами або пішохідними доріжками, притримуючись правого боку;

переходити проїжджу частину лише на пішохідних переходах (у тому числі підземних або надземних), а при їх відсутності — на перехрестях;

у зонах, де рух регулюється, дотримуватися сигналів світлофора чи вказівок регулювальника;

у темний час доби або за умов недостатньої видимості використовувати світловідбивні елементи чи флікери для підвищення безпеки.

За порушення цих правил передбачено штраф у розмірі 255 грн, відповідно до ч. 1 ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Патрульна поліція активно виявляє такі випадки та складає адміністративні протоколи.

Правоохоронці закликають пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху й усвідомлювати можливі наслідки їх порушення.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, без наявності відповідних документів тягне за собою штраф у розмірі від 1 020 до 1 700 грн. При повторному порушенні штрафні санкції можуть бути ще вищими.

Ми також писали, що миття та ремонт автомобілів у невідведених для цього місцях караються штрафом від 340 до 1 700 грн. Якщо ж порушення сталося на природоохоронних територіях, розмір штрафу становить від 153 до 408 грн, окрім того, можливе вилучення знарядь.