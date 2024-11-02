Штрафи пішоходам — за яке порушення ПДР можуть покарати

Пішоходи можуть отримати штраф — за яке порушення ПДР
Пішоходи також належать до повноцінних учасників дорожнього руху, тому мають виконувати вимоги правил дорожнього руху (ПДР). Ігнорування цих норм не лише підвищує ризик аварійних ситуацій, але й може призвести до адміністративного штрафу.
Про це розповідає пресслужба Патрульної поліції Запорізької області.
За що можуть оштрафувати пішоходів
Порушення правил дорожнього руху пішоходами може стати підставою для накладення штрафів. Зокрема, правила зобов’язують їх:
- рухатися тротуарами або пішохідними доріжками, притримуючись правого боку;
- переходити проїжджу частину лише на пішохідних переходах (у тому числі підземних або надземних), а при їх відсутності — на перехрестях;
- у зонах, де рух регулюється, дотримуватися сигналів світлофора чи вказівок регулювальника;
- у темний час доби або за умов недостатньої видимості використовувати світловідбивні елементи чи флікери для підвищення безпеки.
За порушення цих правил передбачено штраф у розмірі 255 грн, відповідно до ч. 1 ст. 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Патрульна поліція активно виявляє такі випадки та складає адміністративні протоколи.
Правоохоронці закликають пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху й усвідомлювати можливі наслідки їх порушення.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Україні паркування на місцях, призначених для осіб з інвалідністю, без наявності відповідних документів тягне за собою штраф у розмірі від 1 020 до 1 700 грн. При повторному порушенні штрафні санкції можуть бути ще вищими.
Ми також писали, що миття та ремонт автомобілів у невідведених для цього місцях караються штрафом від 340 до 1 700 грн. Якщо ж порушення сталося на природоохоронних територіях, розмір штрафу становить від 153 до 408 грн, окрім того, можливе вилучення знарядь.
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