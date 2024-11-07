Магазини техніки отримали гігантський штраф на 114 млн грн від податкової — що порушили

Магазин з продажу техніки. Фото: rau.ua

В Україні працівники Державної податкової служби у жовтні 2024 році здійснили сотні перевірок магазинів із продажу техніки. У підсумку виписали штрафів на загальну суму більш ніж 114 млн гривень.

Такі дані навів керівник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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За його словами, податківці провели 432 перевірки суб’єктів господарювання сфери продажу техніки, зокрема продукції Apple, минулого місяця.

Під час перевірок зафіксували більш ніж 190 випадків використання праці без офіційного оформлення трудових відносин.

Також Податкова служба продовжує заходи щодо п'яти найбільших мереж, які здійснюють продаж контрабандної електроніки.

Для реалізації запланованих перевірок понад 200 магазинів залучили понад 550 фіскалів, з яких понад 260 працювали у столиці.

"Заходи будуть тривати до повного припинення порушення закону з боку торгівців. Матеріали щодо правопорушень передаються в БЕБ. Тримаємо на контролі", — повідомив керівник Комітету ВРУ.

Для порівняння — у серпні 2024 року провели 278 додаткових перевірок суб'єктів господарювання сфери продажу техніки, включаючи брендову техніку. За підсумками — територіальні органи ДПС нарахували штрафів на суму понад 66 млн грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти назвали головні ризики від нових ставок через ухвалення законопроєкту про збільшення податків заради збільшення доходів до державного бюджету. Можлива ціла хвиля судових спорів.

Також ми писали, що влада має намір оновлювати податкову систему у подальшому. Очікується, що зросте ставка Податку на додану вартість (ПДВ).