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Штраф на 114 млн грн — налоговики взялись за продавцов техники

7 ноября 2024 15:00
Ксения Симонова - Редактор
Магазины техники получили гигантский штраф на 114 млн грн от налоговой — что нарушили
Магазин по продаже техники. Фото: rau.ua
Ксения Симонова - Редактор

В Украине работники Государственной налоговой службы в октябре 2024 года провели сотни проверок магазинов по продаже техники. В итоге выписали штрафов на общую сумму более 114 млн гривен.

Такие данные привел руководитель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Наказание продавцов техники

По его словам, налоговики провели 432 проверки субъектов хозяйствования сферы продаж техники, в том числе продукции Apple, в прошлом месяце.

В ходе проверок зафиксировали более 190 случаев использования труда без официального оформления трудовых отношений.

Также Налоговая служба продолжает мероприятия по пяти крупнейшим сетям, осуществляющим продажу контрабандной электроники.

Для реализации запланированных проверок более 200 магазинов привлекли более 550 фискалов, из которых более 260 работали в столице.

"Меры будут продолжаться до полного прекращения нарушения закона со стороны торговцев. Материалы по правонарушениям передаются в БЭБ. Держим на контроле", — сообщил руководитель Комитета ВРУ.

Для сравнения — в августе 2024 года было проведено 278 дополнительных проверок субъектов хозяйствования сферы продаж техники, включая брендовую технику. По итогу — территориальные органы ГНС начислили штрафы на сумму более 66 млн грн.

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты назвали главные риски от новых ставок из-за принятия законопроекта об увеличении налогов ради увеличения доходов в государственный бюджет. Возможна целая волна судебных споров.

Также мы писали, что власти намерены обновлять налоговую систему в дальнейшем. Ожидается, что вырастет ставка Налога на добавленную стоимость (НДС).

штрафы Даниил Гетманцев налоги Налоговая служба магазины

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