В Україні розширять список осіб, яким заборонено працювати з дітьми: штрафуватимуть до 68 000 грн

Діти на майданчику в дитсадку, гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні планують розширити реєстр осіб, яким заборонено працювати з дітьми. Новий законопроєкт, зареєстрований у Верховній Раді, передбачає, що штрафи за порушення сягатимуть 68 000 грн.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Що відомо про ініціативу

У Верховній Раді України зареєстрували проєкт Закону №15266-1, яким пропонується комплексно змінити норми Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), Кримінального кодексу України (КК України), Кримінально-виконавчого кодексу України (КВК України), а також низки законів у сфері освіти, захисту дітей, праці та адміністративного нагляду.

Одне з ключових нововведень — розширення системи контролю за особами, яким заборонено працювати з дітьми, а також запровадження відповідальності для роботодавців, які не проводять відповідні перевірки.

Які штрафи загрожують роботодавцям

Законопроєкт пропонує запровадити нову статтю 188-58 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

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Покарання передбачене за:

прийняття на роботу працівника без перевірки на наявність заборони працювати з дітьми;

непроведення такої перевірки вже після працевлаштування.

Ці вимоги стосуватимуться закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, спорту, оздоровлення та відпочинку, молодіжних центрів, а також дитячих і молодіжних громадських організацій.

За порушення пропонується штраф:

від 8 500 до 17 000 грн — адміністративна відповідальність за відсутність перевірки;

від 34 000 до 68 000 грн або обмеження волі до трьох років — якщо посадова особа не виконала обов’язок щодо перевірки заборони працювати з дітьми. Також може застосовуватися заборона обіймати певні посади або займатися окремими видами діяльності строком до трьох років.

Справи про такі порушення розглядатимуть районні та міські суди.

До статті 255 КУпАП пропонується розширити перелік органів і посадових осіб, уповноважених складати протоколи, зокрема включивши Національну поліцію, виконавчі комітети місцевих рад, обласні та місцеві державні адміністрації, а також освітнього омбудсмена та його службу.

Які ще зміни пропонуються

Законопроєкт також передбачає:

заборону укладати трудові договори з особами, яким заборонено працювати з дітьми, якщо майбутня робота передбачає такий контакт;

заборону на усиновлення для осіб, внесених до відповідного модуля обліку;

розширення адміністративного нагляду за особами, засудженими за злочини, пов’язані з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією дітей;

обов’язкову перевірку працівників перед працевлаштуванням та надалі щонайменше один раз на три роки.

Крім того, зміни планують внести до законів про освіту, позашкільну освіту, охорону дитинства та діяльність служб у справах дітей, щоб унеможливити роботу з дітьми для осіб, щодо яких діють відповідні обмеження.

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