В Украине расширят список лиц, которым запрещено работать с детьми: штрафы могут достигать 68 000 грн

Дети на игровой площадке в детском саду, деньги в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине планируют расширить реестр лиц, которым запрещено работать с детьми. Новый законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что штрафы за нарушение будут достигать 68 000 грн.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

Что известно об инициативе

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона №15266-1, которым предлагается комплексно изменить нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), Уголовного кодекса Украины (УК Украины), Уголовно-исполнительного кодекса Украины (УИК Украины), а также ряда законов в сфере образования, защиты детей, труда и административного надзора.

Одно из ключевых нововведений — расширение системы контроля за лицами, которым запрещено работать с детьми, а также введение ответственности для работодателей, не проводящих соответствующие проверки.

Какие штрафы грозят работодателям

Законопроект предлагает ввести новую статью 188-58 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Читайте также:

Наказание предусмотрено за:

прием на работу работника без проверки на наличие запрета работать с детьми;

непроведение такой проверки уже после трудоустройства.

Эти требования будут касаться учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, спорта, оздоровления и отдыха, молодежных центров, а также детских и молодежных общественных организаций.

За нарушение предлагается штраф:

от 8 500 до 17 000 грн — административная ответственность за отсутствие проверки;

от 34 000 до 68 000 грн или ограничение свободы до трех лет — если должностное лицо не выполнило обязанность по проверке запрета на работу с детьми. Также может применяться запрет занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет.

Дела о таких нарушениях будут рассматривать районные и городские суды.

В статью 255 КУоАП предлагается расширить перечень органов и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, в частности включив Национальную полицию, исполнительные комитеты местных советов, областные и местные государственные администрации, а также образовательного омбудсмена и его службу.

Какие еще изменения предлагаются

Законопроект также предусматривает:

запрет заключать трудовые договоры с лицами, которым запрещено работать с детьми, если будущая работа предполагает такой контакт;

запрет на усыновление для лиц, внесенных в соответствующий модуль учета;

расширение административного надзора за лицами, осужденными за преступления, связанные с детской порнографией и сексуальной эксплуатацией детей;

обязательную проверку работников перед трудоустройством и в дальнейшем не реже одного раза в три года.

Кроме того, изменения планируется внести в законы об образовании, внешкольном образовании, охране детства и деятельности служб по делам детей, чтобы сделать невозможной работу с детьми для лиц, в отношении которых действуют соответствующие ограничения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада приняла закон, предусматривающий так называемый "налог на OLX". Отныне с операторов цифровых площадок будут взимать налог на доходы. В то же время для пользователей, торгующих подержанными или личными вещами, государство установило годовой лимит.

Также Новини.LIVE писали, что мошенники охотятся на искателей удаленной работы. Украинцы в мессенджерах часто стали получать сообщения с предложениями заоблачных гонораров за лайки под видео или в соцсетях. Однако в большинстве случаев это обычные аферы.