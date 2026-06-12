В Украине расширят список лиц, которым запрещено работать с детьми: штрафы могут достигать 68 000 грн

Штраф до 68 000 грн: кого запретят принимать на работу в учебные заведения
В Украине планируют расширить реестр лиц, которым запрещено работать с детьми. Новый законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде, предусматривает, что штрафы за нарушение будут достигать 68 000 грн.
Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.
Что известно об инициативе
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект закона №15266-1, которым предлагается комплексно изменить нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), Уголовного кодекса Украины (УК Украины), Уголовно-исполнительного кодекса Украины (УИК Украины), а также ряда законов в сфере образования, защиты детей, труда и административного надзора.
Одно из ключевых нововведений — расширение системы контроля за лицами, которым запрещено работать с детьми, а также введение ответственности для работодателей, не проводящих соответствующие проверки.
Какие штрафы грозят работодателям
Законопроект предлагает ввести новую статью 188-58 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Наказание предусмотрено за:
- прием на работу работника без проверки на наличие запрета работать с детьми;
- непроведение такой проверки уже после трудоустройства.
Эти требования будут касаться учреждений образования, культуры, здравоохранения, социальной защиты, спорта, оздоровления и отдыха, молодежных центров, а также детских и молодежных общественных организаций.
За нарушение предлагается штраф:
- от 8 500 до 17 000 грн — административная ответственность за отсутствие проверки;
- от 34 000 до 68 000 грн или ограничение свободы до трех лет — если должностное лицо не выполнило обязанность по проверке запрета на работу с детьми. Также может применяться запрет занимать определенные должности или заниматься отдельными видами деятельности сроком до трех лет.
Дела о таких нарушениях будут рассматривать районные и городские суды.
В статью 255 КУоАП предлагается расширить перечень органов и должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы, в частности включив Национальную полицию, исполнительные комитеты местных советов, областные и местные государственные администрации, а также образовательного омбудсмена и его службу.
Какие еще изменения предлагаются
Законопроект также предусматривает:
- запрет заключать трудовые договоры с лицами, которым запрещено работать с детьми, если будущая работа предполагает такой контакт;
- запрет на усыновление для лиц, внесенных в соответствующий модуль учета;
- расширение административного надзора за лицами, осужденными за преступления, связанные с детской порнографией и сексуальной эксплуатацией детей;
- обязательную проверку работников перед трудоустройством и в дальнейшем не реже одного раза в три года.
Кроме того, изменения планируется внести в законы об образовании, внешкольном образовании, охране детства и деятельности служб по делам детей, чтобы сделать невозможной работу с детьми для лиц, в отношении которых действуют соответствующие ограничения.
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