Роскошная свадьба украинской модели в Каннах: во сколько обошлись выступления Рики Мартина, Галкина и Меладзе (фото)

Шоу помпезности: украинская модель поразила сеть свадьбой в Каннах (фото)
На днях в Каннах на Лазурном побережье Франции прогремела роскошная свадьба украинской модели родом из Харькова и соучредителя iGaming-компании Spribe. Ведущим мероприятия был Максим Галкин, развлекали гостей из Украины, Грузии и других стран Рики Мартин и Валерий Меладзе.
Новини.LIVE рассказывают, что известно о молодоженах и во сколько обошелся праздник.
Кто такие Ники и Ника Ломиа
Ники Ломиа, по данным СМИ, — грузинский ИТ-бизнесмен, соучредитель компании Spribe, занимающейся разработкой азартных онлайн-игр. Главный хаб компании расположен в Киеве. Есть также офисы в Грузии, Польше и Эстонии.
Невеста Ники — украинская модель Ника, которая ранее проживала в Харькове, но с началом полномасштабной войны выехала за границу и сейчас проживает в Монако.
На своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, девушка рассказала, что в Украине училась на юриста-международника. Также имеет образование дизайнера интерьеров, работала хостес, администратором в отеле, оператором колл-центра, моделью, промоутером и даже продавала свои картины.
Исходя из сообщения девушки в Instagram, пара официально поженилась еще в конце декабря 2025 года, однако свадьбу решила отгулять только сейчас.
Сколько стоила свадьба в Каннах
Официально бюджет мероприятия не разглашается, однако пользователи соцсетей и СМИ подсчитали, что только за место проведения и выступления звезд "виновники торжества" заплатили миллионы долларов.
Так, как пишет "24 канал", стоимость аренды исторического замка Château de la Croix des Gardes, где проходило празднование, составляет от 100 000 долларов в сутки.
Ведущим праздничной церемонии пригласили Максима Галкина. Во время мероприятия он развлекал гостей шутками и забавными историями, исполнял популярные русские песни, а также спел на украинском композицию Иво Бобула — "Разговор с тобой". Его гонорар за участие в свадьбе мог составлять примерно 130 000 долларов.
Впрочем, на этом перечень звездных гостей не ограничился. Среди приглашенных был и российский певец грузинского происхождения
Валерий Меладзе, который исполнил свои известные хиты "Салют, Вера!" и "Самба белого мотылька". Некоторые медиа пишут, что его гонорар составил более 170 000 долларов.
Главной звездой вечера стал пуэрториканский певец Рики Мартин. Его выступление на празднике могло обойтись молодоженам ориентировочно в 1 500 000 долларов.
