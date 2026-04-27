Видео

Главная Финансы Шоу помпезности: украинская модель поразила сеть свадьбой в Каннах (фото)

Шоу помпезности: украинская модель поразила сеть свадьбой в Каннах (фото)

Дата публикации 27 апреля 2026 17:08
Роскошная свадьба украинской модели в Каннах: во сколько обошлись выступления Рики Мартина, Галкина и Меладзе (фото)
Ники и Ника Ломиа. Фото: Nika Lomia, Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

На днях в Каннах на Лазурном побережье Франции прогремела роскошная свадьба украинской модели родом из Харькова и соучредителя iGaming-компании Spribe. Ведущим мероприятия был Максим Галкин, развлекали гостей из Украины, Грузии и других стран Рики Мартин и Валерий Меладзе.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о молодоженах и во сколько обошелся праздник.

Кто такие Ники и Ника Ломиа

Ники Ломиа, по данным СМИ, — грузинский ИТ-бизнесмен, соучредитель компании Spribe, занимающейся разработкой азартных онлайн-игр. Главный хаб компании расположен в Киеве. Есть также офисы в Грузии, Польше и Эстонии.

Невеста Ники — украинская модель Ника, которая ранее проживала в Харькове, но с началом полномасштабной войны выехала за границу и сейчас проживает в Монако.

На своей странице в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков, девушка рассказала, что в Украине училась на юриста-международника. Также имеет образование дизайнера интерьеров, работала хостес, администратором в отеле, оператором колл-центра, моделью, промоутером и даже продавала свои картины.

Ніка Ломіа
Ника Ломиа. Фото: скриншот Instagram/angelniksss

Исходя из сообщения девушки в Instagram, пара официально поженилась еще в конце декабря 2025 года, однако свадьбу решила отгулять только сейчас.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сколько стоила свадьба в Каннах

Официально бюджет мероприятия не разглашается, однако пользователи соцсетей и СМИ подсчитали, что только за место проведения и выступления звезд "виновники торжества" заплатили миллионы долларов.

Так, как пишет "24 канал", стоимость аренды исторического замка Château de la Croix des Gardes, где проходило празднование, составляет от 100 000 долларов в сутки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведущим праздничной церемонии пригласили Максима Галкина. Во время мероприятия он развлекал гостей шутками и забавными историями, исполнял популярные русские песни, а также спел на украинском композицию Иво Бобула — "Разговор с тобой". Его гонорар за участие в свадьбе мог составлять примерно 130 000 долларов.

Галкін
Максим Галкин на свадьбе супругов Ломиа. Фото: скриншот Instagram/maxgalkinru.

Впрочем, на этом перечень звездных гостей не ограничился. Среди приглашенных был и российский певец грузинского происхождения
Валерий Меладзе, который исполнил свои известные хиты "Салют, Вера!" и "Самба белого мотылька". Некоторые медиа пишут, что его гонорар составил более 170 000 долларов.

Меладзе
Валерий Меладзе на свадьбе супругов Ломиа.Фото: скриншот Instagram/angelniksss

Главной звездой вечера стал пуэрториканский певец Рики Мартин. Его выступление на празднике могло обойтись молодоженам ориентировочно в 1 500 000 долларов.

Рікі Мартін
Рики Мартин на свадьбе супругов Ломиа.Фото: скриншот Instagram/angelniksss

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Валерий Меладзе свадьба Максим Галкин модель
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
