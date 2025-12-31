НБУ перевірятиме шість банків на кіберзахист у 2026 році

Людина за комп'ютером. Фото: Freepik

Національний банк у 2026 році посилює увагу до кіберзахисту банків. Регулятор планує провести окремі перевірки інформаційної безпеки одразу в кількох фінустановах.

Йдеться як про технічний захист систем, так і про те, як банки управляють ризиками, повідомили в НБУ.

Реклама

Читайте також:

Кого саме перевірятимуть

План інспекцій вже затверджений. Упродовж року перевірки пройдуть у шести банках, але в різні квартали:

Кредобанк у І кварталі

ОТП у ІІ кварталі

Оксі Банк у ІІ кварталі

Кредит Дніпро у ІІІ кварталі

Український капітал у ІV кварталі

Укрсиббанк у ІV кварталі.

Графік розтягнули на весь рік, щоб інспекції не накладались одна на одну і проходили без поспіху.

Що саме цікавить Нацбанк

Фахівці НБУ будуть працювати безпосередньо в банках. Перевірятимуть, як вибудувана система інформаційної безпеки, які заходи захисту впроваджені і наскільки вони реально працюють.

Окремий блок стосується управління кіберризиками, це внутрішні правила та реакція на інциденти.

Перевірка електронних підписів

При цьому, перевірки у сфері електронних довірчих послуг стосуватимуться не всіх банків.

"Перевірки з питань дотримання вимог банківського законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюватимуться лише щодо банків – кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких унесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру", — повідомили у НБУ.

У Нацбанку пояснюють, що результати інспекцій мають допомогти банківській системі краще підготуватися до сучасних загроз і працювати стабільно навіть у складних умовах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців, як розпізнати фінансові піраміди.

Також дізнайтеся, чому найбільша криптовалютна біржа світу Binance попередила користувачів з України про заборону виводу грошей на банківські карти.