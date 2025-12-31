НБУ перевірятиме шість банків на кіберзахист у 2026 році

Шість банків потраплять під перевірку НБУ — що відомо
Національний банк у 2026 році посилює увагу до кіберзахисту банків. Регулятор планує провести окремі перевірки інформаційної безпеки одразу в кількох фінустановах.
Йдеться як про технічний захист систем, так і про те, як банки управляють ризиками, повідомили в НБУ.
Кого саме перевірятимуть
План інспекцій вже затверджений. Упродовж року перевірки пройдуть у шести банках, але в різні квартали:
- Кредобанк у І кварталі
- ОТП у ІІ кварталі
- Оксі Банк у ІІ кварталі
- Кредит Дніпро у ІІІ кварталі
- Український капітал у ІV кварталі
- Укрсиббанк у ІV кварталі.
Графік розтягнули на весь рік, щоб інспекції не накладались одна на одну і проходили без поспіху.
Що саме цікавить Нацбанк
Фахівці НБУ будуть працювати безпосередньо в банках. Перевірятимуть, як вибудувана система інформаційної безпеки, які заходи захисту впроваджені і наскільки вони реально працюють.
Окремий блок стосується управління кіберризиками, це внутрішні правила та реакція на інциденти.
Перевірка електронних підписів
При цьому, перевірки у сфері електронних довірчих послуг стосуватимуться не всіх банків.
"Перевірки з питань дотримання вимог банківського законодавства у сфері електронних довірчих послуг здійснюватимуться лише щодо банків – кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, відомості про яких унесені до Довірчого списку за поданням засвідчувального центру", — повідомили у НБУ.
У Нацбанку пояснюють, що результати інспекцій мають допомогти банківській системі краще підготуватися до сучасних загроз і працювати стабільно навіть у складних умовах.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців, як розпізнати фінансові піраміди.
Також дізнайтеся, чому найбільша криптовалютна біржа світу Binance попередила користувачів з України про заборону виводу грошей на банківські карти.
Читайте Новини.LIVE!