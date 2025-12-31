Видео
Шесть банков попадут под проверку НБУ — что известно

Шесть банков попадут под проверку НБУ — что известно

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 10:22
НБУ будет проверять шесть банков на киберзащиту в 2026 году
Человек за компьютером. Фото: Freepik

Национальный банк в 2026 году усиливает внимание к киберзащите банков. Регулятор планирует провести отдельные проверки информационной безопасности сразу в нескольких финучреждениях.

Речь идет как о технической защите систем, так и о том, как банки управляют рисками, сообщили в НБУ.

Читайте также:

Кого именно будут проверять

План инспекций уже утвержден. В течение года проверки пройдут в шести банках, но в разные кварталы:

  • Кредобанк в I квартале
  • ОТП во II квартале
  • Окси Банк во II квартале
  • Кредит Днепр в III квартале
  • Украинский капитал в IV квартале
  • Укрсиббанк в IV квартале.

График растянули на весь год, чтобы инспекции не накладывались друг на друга и проходили без спешки.

Что именно интересует Нацбанк

Специалисты НБУ будут работать непосредственно в банках. Будут проверять, как выстроена система информационной безопасности, какие меры защиты внедрены и насколько они реально работают.

Отдельный блок касается управления киберрисками, это внутренние правила и реакция на инциденты.

Проверка электронных подписей

При этом проверки в сфере электронных доверительных услуг будут касаться не всех банков. 

"Проверки по вопросам соблюдения требований банковского законодательства в сфере электронных доверительных услуг будут осуществляться только в отношении банков – квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг, сведения о которых внесены в Доверительный список по предоставлению удостоверяющего центра", — сообщили в НБУ.

В Нацбанке объясняют, что результаты инспекций должны помочь банковской системе лучше подготовиться к современным угрозам и работать стабильно даже в сложных условиях.

Напомним, ранее мы сообщали, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупредила украинцев, как распознать финансовые пирамиды.

Также узнайте, почему крупнейшая криптовалютная биржа мира Binance предупредила пользователей из Украины о запрете вывода денег на банковские карты.

НБУ банки кибербезопасность проверки киберзащита
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
