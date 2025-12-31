НБУ будет проверять шесть банков на киберзащиту в 2026 году

Шесть банков попадут под проверку НБУ — что известно
Национальный банк в 2026 году усиливает внимание к киберзащите банков. Регулятор планирует провести отдельные проверки информационной безопасности сразу в нескольких финучреждениях.
Речь идет как о технической защите систем, так и о том, как банки управляют рисками, сообщили в НБУ.
Кого именно будут проверять
План инспекций уже утвержден. В течение года проверки пройдут в шести банках, но в разные кварталы:
- Кредобанк в I квартале
- ОТП во II квартале
- Окси Банк во II квартале
- Кредит Днепр в III квартале
- Украинский капитал в IV квартале
- Укрсиббанк в IV квартале.
График растянули на весь год, чтобы инспекции не накладывались друг на друга и проходили без спешки.
Что именно интересует Нацбанк
Специалисты НБУ будут работать непосредственно в банках. Будут проверять, как выстроена система информационной безопасности, какие меры защиты внедрены и насколько они реально работают.
Отдельный блок касается управления киберрисками, это внутренние правила и реакция на инциденты.
Проверка электронных подписей
При этом проверки в сфере электронных доверительных услуг будут касаться не всех банков.
"Проверки по вопросам соблюдения требований банковского законодательства в сфере электронных доверительных услуг будут осуществляться только в отношении банков – квалифицированных поставщиков электронных доверительных услуг, сведения о которых внесены в Доверительный список по предоставлению удостоверяющего центра", — сообщили в НБУ.
В Нацбанке объясняют, что результаты инспекций должны помочь банковской системе лучше подготовиться к современным угрозам и работать стабильно даже в сложных условиях.
