Україна
Як розпізнати фінансову піраміду — п'ять ключових ознак

Як розпізнати фінансову піраміду — п’ять ключових ознак

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 13:46
Що таке фінансова пірамида і як не потрапити до шахраїв
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців про ключові ознаки функціонування фінансової піраміди. Вони оприлюднені у спеціальній постанові. 

Текст постанови оприлюднений на сайті Нацкомісії.

Читайте також:

Навіщо ухвалили постанову

Як повідомляється, Нацкомісія затвердила постанову "Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди".

"Її метою є надати чіткі орієнтири для виявлення фінансових пірамід, щоб захистити інвесторів і споживачів від шахрайських схем та недобросовісної практики на ринках капіталу", — зазначили у Нацкомісії.

П’ять ознак фінансової піраміди

Нацкомісія назвала 5 ознак створення, функціонування або просування фінансової піраміди. Це:

  • Вступний платіж. Обов’язковою умовою приєднання чи участі є внесок у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів, який може оформлюватися як "інвестиція" або як придбання продукту без реальної економічної цінності
  • Винагорода за факт участі. Обіцяється винагорода у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів не за реальну діяльність, а за сам факт участі або внесення коштів у проєкт 
  • Джерело винагород — вступні внески новх учасників. Виплати вже залученим учасникам здійснюються переважно коштами, які внесли нові учасники
  • Відсутність реальної діяльності. Винагороди не формуються за рахунок реальних продажів товарів або надання послуг у межах господарської діяльності
  • Зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених. Виплати учасникам залежать від залучення нових учасників і здійснюються не з прибутку реального бізнесу, а коштом їхніх внесків.

За європейськими нормами

Також зазначається, що постанова розроблена відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року.

В ній йдеться про недобросовісну комерційну практику між підприємствами та споживачами на внутрішньому ринку.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні викрили нову шахрайську схему, націлену на отримувачів грошової допомоги "Зимова підтримка".

Також дізнайтеся, чому криптобіржа Binance заборонила виводити кошти на українські банківські картки. 

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
