Що таке фінансова пірамида і як не потрапити до шахраїв

Як розпізнати фінансову піраміду — п’ять ключових ознак
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попередила українців про ключові ознаки функціонування фінансової піраміди. Вони оприлюднені у спеціальній постанові.
Текст постанови оприлюднений на сайті Нацкомісії.
Навіщо ухвалили постанову
Як повідомляється, Нацкомісія затвердила постанову "Про визначення та оприлюднення орієнтовного невичерпного переліку ознак створення, функціонування та/або просування фінансової піраміди".
"Її метою є надати чіткі орієнтири для виявлення фінансових пірамід, щоб захистити інвесторів і споживачів від шахрайських схем та недобросовісної практики на ринках капіталу", — зазначили у Нацкомісії.
П’ять ознак фінансової піраміди
Нацкомісія назвала 5 ознак створення, функціонування або просування фінансової піраміди. Це:
- Вступний платіж. Обов’язковою умовою приєднання чи участі є внесок у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів, який може оформлюватися як "інвестиція" або як придбання продукту без реальної економічної цінності
- Винагорода за факт участі. Обіцяється винагорода у формі коштів, віртуальних активів або інших платіжних засобів не за реальну діяльність, а за сам факт участі або внесення коштів у проєкт
- Джерело винагород — вступні внески новх учасників. Виплати вже залученим учасникам здійснюються переважно коштами, які внесли нові учасники
- Відсутність реальної діяльності. Винагороди не формуються за рахунок реальних продажів товарів або надання послуг у межах господарської діяльності
- Зв’язок між внесками нових учасників та винагородами для вже залучених. Виплати учасникам залежать від залучення нових учасників і здійснюються не з прибутку реального бізнесу, а коштом їхніх внесків.
За європейськими нормами
Також зазначається, що постанова розроблена відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 2005/29/ЄС від 11 травня 2005 року.
В ній йдеться про недобросовісну комерційну практику між підприємствами та споживачами на внутрішньому ринку.
