Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаКомпаніїТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиІнвестиціїЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Binance заборонив виводити кошти на українські картки — деталі

Binance заборонив виводити кошти на українські картки — деталі

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 12:00
Binance припинив виведення коштів на картки для користувачів з України
Банківська картка в руках. Фото: Pixabay

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance попередила користувачів з України про заборону виводу грошей на банківські карти. Нові правила були введені із 29 грудня. 

Крім того, платформа тимчасово зупинила ще низку сервісів, але про повне блокування фіатних операцій для громадян України наразі не йдеться, повідомляє Мінфін.

Реклама
Читайте також:

Що припинило працювати 

З 29 грудня користувачі з України більше не зможуть виконувати такі операції:

  • Виведення коштів безпосередньо на картки VISA/MasterCard. Ця функція призупинена до окремого повідомлення.
  • Періодичні покупки (Recurring Buy): автоматичні ордери на регулярну купівлю криптовалюти більше не виконуватимуться.
  • Лімітні ордери на купівлю: встановлені лімітні заявки на придбання активів за фіат також скасовано.

Що продовжує працювати

Попри обмеження, Binance наголошує, що поповнення рахунку працює майже у звичному режимі. Для українців доступні:

  • Депозити та купівля через картки VISA/MasterCard, але тільки вхідні транзакції.
  • Apple Pay та Google Pay працюють для поповнення рахунку.
  • SWIFT-перекази доступні як для поповнення, так і для зняття коштів.

Як тепер виводити гроші

Платіжний сервіс Zen.com, який часто використовують для операцій у євро та злотих, формально залишається серед доступних методів. Водночас Binance попередив, що повноцінна робота цього каналу для депозитів і зняття коштів очікується лише з 6 січня 2026 року.

Користувачам, яким потрібно терміново вивести гроші, фактично залишається два варіанти — SWIFT-перекази або альтернативні інструменти на кшталт P2P-торгівлі, якщо вона доступна для конкретного регіону. Прямий вивід на картку наразі заблокований.

Нагадаємо, раніше ми писали, що необанк Revolut повідомив клієнтів в Україні про закриття рахунків із лютого 2026 року. Після цього користувачі зможуть лише вивести кошти на зовнішній рахунок. Карткові платежі, зняття готівки й перекази стануть недоступними.

Крім того, необанк Wise почав блокувати банківські картки росіянам та білорусам через накладені проти РФ санкції Європейського Союзу. 

Visa криптовалюта банківські карти Binance криптобіржа
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації