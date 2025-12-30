Binance припинив виведення коштів на картки для користувачів з України

Банківська картка в руках. Фото: Pixabay

Найбільша криптовалютна біржа світу Binance попередила користувачів з України про заборону виводу грошей на банківські карти. Нові правила були введені із 29 грудня.

Крім того, платформа тимчасово зупинила ще низку сервісів, але про повне блокування фіатних операцій для громадян України наразі не йдеться, повідомляє Мінфін.

Що припинило працювати

З 29 грудня користувачі з України більше не зможуть виконувати такі операції:

Виведення коштів безпосередньо на картки VISA/MasterCard. Ця функція призупинена до окремого повідомлення.

Періодичні покупки (Recurring Buy): автоматичні ордери на регулярну купівлю криптовалюти більше не виконуватимуться.

Лімітні ордери на купівлю: встановлені лімітні заявки на придбання активів за фіат також скасовано.

Що продовжує працювати

Попри обмеження, Binance наголошує, що поповнення рахунку працює майже у звичному режимі. Для українців доступні:

Депозити та купівля через картки VISA/MasterCard, але тільки вхідні транзакції.

Apple Pay та Google Pay працюють для поповнення рахунку.

SWIFT-перекази доступні як для поповнення, так і для зняття коштів.

Як тепер виводити гроші

Платіжний сервіс Zen.com, який часто використовують для операцій у євро та злотих, формально залишається серед доступних методів. Водночас Binance попередив, що повноцінна робота цього каналу для депозитів і зняття коштів очікується лише з 6 січня 2026 року.

Користувачам, яким потрібно терміново вивести гроші, фактично залишається два варіанти — SWIFT-перекази або альтернативні інструменти на кшталт P2P-торгівлі, якщо вона доступна для конкретного регіону. Прямий вивід на картку наразі заблокований.

Нагадаємо, раніше ми писали, що необанк Revolut повідомив клієнтів в Україні про закриття рахунків із лютого 2026 року. Після цього користувачі зможуть лише вивести кошти на зовнішній рахунок. Карткові платежі, зняття готівки й перекази стануть недоступними.

Крім того, необанк Wise почав блокувати банківські картки росіянам та білорусам через накладені проти РФ санкції Європейського Союзу.