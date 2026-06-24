Щорічна відпустка: чи можна відмовитися і кому можуть не дати

Пляжні атрибути та підрахунки в офісі. Фото: Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В українському трудовому законодавстві передбачені чіткі правила щодо права на законний щорічний відпочинок працівників. Відомо, яке чекає покарання у разі відмови роботодавця відправляти громадян у відпутску згідно з графіком чи у разі відмови самих працівників писати заяву на відпочинок під час воєнного стану у 2026 році.

Про особливості надання відпусток під час війни повідомляє видання Новини.LIVE.

Обов’язковість дотримання графіка відпусток для працівників

Згідно зі ст. 79 Кодексу законів про працю (КЗпП) та ст. 10 закону № 504/96-ВР "Про відпустки", надання відпусток має визначатися графіком. Норми законодаства передбачають обов’язкове дотримання графіка відпусток для обох сторін трудових відносин.

З огляду на це, роботодавці мають законне право відправляти працівників на відпочинок на основі затвердженого графіка навіть у разі їхньої відмови та відсутності відповідної заяви.

У такому разі керівництво має виконати такі кроки:

Сповістити такого працівника у письмовому вигляді про дату початку відпустки протягом двох тижнів до дати встановленого графіком терміну; Видати наказ про надання відпустки на основі затвердженого графіка; Виплатити відпускні до старту відпустки (не пізніше останнього дня перед початком).

Покарання за порушення правил надання відпустки

Відповідно до ст. 139 Кодексу законів про працю, відмова працівників від відпусток, передбачених графіком, може бути розцінена як порушення трудової дисципліни, адже працівники зобов’язані виконувати розпорядження роботодавців.

Якщо громадянин не захоче підписати наказ про відпустку, керівництво може скласти акт щодо відмови від ознайомлення з відповідним наказом.

Згідно з нормами законодавства, відпустка може вважатися наданою законно навіть без підпису працівника за умови:

вчасного повідомлення (протягом двох тижнів);

наявності акта про відмову.

Зокрема, судова практика в основному підтримує позицію щодо обов’язковості дотримання графіка для обох сторін.

Водночас, є певні нюанси: працівники мають право попросити перенести відпустку, якщо керівництво порушило двотижневий термін сповіщення або вчасно не виплатило відпускні.

Роботодавці також можуть обмежити термін щорічної відпустки 24 днями за робочий рік або відмовити, якщо йдеться про роботу на об’єктах критичної інфраструктури під час воєнного стану.

При цьому відсутність відпустки протягом двох років поспіль буде вважатися порушенням законодавства, через що можуть загрожувати штрафи за порушення трудового права.

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