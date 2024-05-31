Що зміниться в Україні та для українців з 1 червня 2024 року

Рахунки за комунальні послуги та гроші. Фото: nypost.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

З 1 червня 2024 року деяким громадянам потрібно буде повторно подати заявку на отримання допомоги на неопалювальний сезон. Також у деяких областях розмір субсидій буде значно збільшено.

Новини.LIVE розповідають, на скільки підвищать субсидії з 1 червня та як їх оформити.

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Як зміниться порядок оформлення субсидій

Для більшості домогосподарств субсидії на теплий сезон будуть перераховані автоматично. Це відбудеться якщо дані про майновий стан або склад домогосподарства не змінилися. Тим, хто вже отримує допомогу, не потрібно подавати нову заяву. Пенсійний фонд використає наявну інформацію для розрахунку розміру субсидії.

Проте деяким категоріям населення субсидії будуть призначені лише після подання додаткової заяви та декларації про доходи. Це стосується випадків, коли:

заявник чи член домогосподарства орендує житло та сплачує за комунальні послуги;

у складі домогосподарства є внутрішні переселенці;

кількість громадян, які фактично проживають, менша за зареєстровані;

сім'я хоче отримати субсидію на купівлю зрідженого газу, твердого чи рідкого пічного побутового палива.

При цьому частина громадян все ж має переоформити субсидію. Це стосується осіб, які у 2022 році проживали на окупованих територіях чи територіях активних бойових дій, де організації із соцзахисту населення не могли виконувати своїх функцій.

За рішенням уряду, домогосподарства, які отримували допомогу на оплату комунальних послуг за окремим механізмом під час дії воєнного стану, мають протягом місяця звернутися до ПФУ для продовження допомоги. Якщо цього не зробити до 1 липня, виплати можуть бути припинені.

Це стосується таких категорій:

отримувачі субсидії чи пільги станом на 24.02.2022;

поточні отримувачі субсидії чи пільги;

люди, які мешкають на тимчасово окупованій території або в зоні активних бойових дій;

люди, які з початку війни не зверталися до органів соціального захисту чи ПФУ за перепризначенням допомоги.

В яких областях підвищать розмір субсидій

Уряд ухвалив рішення збільшити на нинішній неопалювальний сезон для жителів Харкова та області розмір пільг та субсидій на електроенергію. Їхній розмір зросте вп'ятеро.

В результаті середній розмір субсидії на послуги з постачання та розподілення електроенергії збільшиться зі 106 грн до 530 грн на місяць, а пільги — з 74 грн до 370 грн.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) попередили, що деякі отримувачі житлових субсидій та пільг можуть втратити допомогу. Щоб цього не сталося, необхідно подати документи на продовження виплат до кінця червня 2024 року.

Також ми писали, що в Україні з 1 червня 2024 року суми у квитанціях за житлово-комунальні послуги зростуть. Очікується підвищення вартості електричної енергії.