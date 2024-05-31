Что изменится в Украине и для украинцев с 1 июня 2024 года

Счета за коммунальные услуги и деньги. Фото: nypost.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

С 1 июня 2024 года некоторым гражданам нужно будет повторно подать заявку на получение помощи на неотапливаемый сезон. Также в некоторых областях размер субсидий будет значительно увеличен.

Новини.LIVE рассказывают, на сколько повысят субсидии с 1 июня и как их оформить.

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Как изменится порядок оформления субсидий

Для большинства домохозяйств субсидии на теплый сезон будут пересчитаны автоматически. Это произойдет, если данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства не изменились. Тем, кто уже получает помощь, не нужно подавать новое заявление. Пенсионный фонд использует имеющуюся информацию для расчета размера субсидии.

Однако некоторым категориям населения субсидии будут назначены только после подачи дополнительного заявления и декларации о доходах. Это касается случаев, когда:

заявитель или член домохозяйства арендует жилье и платит за коммунальные услуги;

в составе домохозяйства есть внутренние переселенцы;

количество фактически проживающих граждан меньше зарегистрированных;

семья хочет получить субсидию на покупку сжиженного газа, жесткого или жидкого печного бытового топлива.

При этом часть граждан все же должна переоформить субсидию. Это касается лиц, которые в 2022 году проживали на оккупированных территориях или территориях активных боевых действий, где организации по соцзащите населения не могли выполнять свои функции.

По решению правительства, домохозяйства, получавшие помощь на оплату коммунальных услуг по отдельному механизму во время действия военного положения, должны в течение месяца обратиться в ПФУ для продления помощи. Если это не сделать до 1 июля, выплаты могут быть прекращены.

Это касается следующих категорий:

получатели субсидии или льготы по состоянию на 24.02.2022;

текущие получатели субсидии или льготы;

люди, проживающие на временно оккупированной территории или в зоне активных боевых действий;

люди, которые с начала войны не обращались в органы социальной защиты или ПФУ за переназначением помощи.

В каких областях повысят размер субсидий

Правительство приняло решение увеличить на нынешний неотапливаемый сезон для жителей Харькова и области размер льгот и субсидий на электроэнергию. Их размер вырастет в пять раз.

В результате средний размер субсидии на услуги по снабжению и распределению электроэнергии увеличится со 106 грн до 530 грн в месяц, а льготы — с 74 грн до 370 грн.

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предупредили, что некоторые получатели жилищных субсидий и льгот могут лишиться помощи. Чтобы этого не произошло, необходимо предоставить документы на продление выплат до конца июня 2024 года.

Также мы писали, что в Украине с 1 июня 2024 суммы в квитанциях за жилищно-коммунальные услуги вырастут. Ожидается повышение стоимости электрической энергии.