Грошова допомога військовим — що зміниться у виплатах від держави

Людина тримає гроші у простягнутій руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні реформували систему виплат для військових та їхніх родин. Міністерству оборони, зокрема, дозволили самостійно регулювати порядок надання допомоги в умовах війни.

Як повідомили у відомстві, ці зміни допоможуть мінімізувати затримки у виплатах та пришвидшать процес нарахування грошових винагород.

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Тепер, якщо військовий помер протягом року після звільнення внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи хвороби, пов’язаної зі службою, виплату призначать від дати складення актового запису про смерть. Раніше відлік розпочинався з дати смерті, які записували у свідоцтво, через що виникала плутанина. Нововведення поширюється на резервістів та військовозобов’язаних.

Якщо особу загиблого воїна ідентифікували пізніше, нарахування допомоги відбудеться з дати внесення змін до акту про смерть. Це стосується родин, яким довго не вдавалося місяцями довести факт загибелі захисника через відсутність юридичного підтвердження.

У разі, якщо військовий спочатку вважався зниклим безвісти, а згодом його загибель підтвердили офіційно, право на грошову допомогу з'явиться з моменту, коли складуть актовий запис про смерть. Таким чином зникнуть спірні ситуації, а процес отримання коштів стане швидшим.

Зміни надають органам, наприклад Міністерству оборони, функції для самостійного визначення порядку виплат допомоги у разі загибелі військового під час війни. Процес погоджуватиметься з Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

"Реформа не лише спрощує юридичні процедури, а й враховує специфіку війни, адже важкі випадки, коли немає документів, коли смерть зафіксовано із затримкою або людина зникла безвісти. Родини загиблих воїнів отримають чіткі правила та реальні механізми допомоги", — підкреслили у Міноборони.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовці, які отримали інвалідність під час повномасштабної війни, по-новому отримуватимуть держвиплати. Сума допомоги може зрости за однієї умови. Дізнавайтесь також, які виплати повинні надати УБД, який залишає службу в армії.