Грошові виплати УБД у 2025 році — які виплати доступні, якщо захисник звільняється зі служби

Гроші для УБД — що має отримати захисник під час звільнення
До Збройних сил України після повномасштабного вторгнення РФ приєдналися тисячі чоловіків та жінок. Деякі з них ще продовжують служити в армії, а дехто звільняється зі служби за станом здоров'я.
Редакція Новини.LIVE розповідає, яку грошову допомогу мають виплатити учасникам бойових дій (УБД) під час звільнення зі служби.
Виплати УБД, які звільняються зі служби
За словами юристів, учасник бойових дій під час звільнення з армії має отримати:
- компенсацію за невикористані щорічні відпустки, включаючи попередні роки;
- компенсацію, якщо не використав додаткову відпустку;
- одноразову грошову допомогу під час звільнення. Для мобілізованих — це 4% від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25% від загальної суми грошового забезпечення;
- компенсацію за недоотримане речове майно, якщо його не видавали в період служби;
- матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань, якщо її не виплачували впродовж року служби;
- одноразову допомогу на оздоровлення, якщо її не виплачували у рік, коли УБД йшов зі служби.
Для отримання виплат, військовослужбовець має вказати про них у своєму рапорті на ім'я командира військової частини під час оформлення звільнення.
Що ще варто знати
УБД, які перебувають на пенсії, можуть користуватися надбавками та соціальними гарантіями від держави. Наприклад, у 2025 році їм щомісяця нараховують доплати до пенсії. Розмір надбавки — 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цього року УБД на пенсії нараховують по 590,25 грн.
Нагадаємо, що як правило, для отримання одноразової допомоги при звільненні із ЗСУ, у військовослужбовців має бути вислуга у щонайменше 10 років. Однак є категорія захисників, яка може не виконувати цю умову. Дізнавайтесь, хто із бійців у червні може отримати до 243 тис. гривень.
Читайте Новини.LIVE!