Грошові виплати УБД у 2025 році — які виплати доступні, якщо захисник звільняється зі служби

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

До Збройних сил України після повномасштабного вторгнення РФ приєдналися тисячі чоловіків та жінок. Деякі з них ще продовжують служити в армії, а дехто звільняється зі служби за станом здоров'я.

Редакція Новини.LIVE розповідає, яку грошову допомогу мають виплатити учасникам бойових дій (УБД) під час звільнення зі служби.

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Виплати УБД, які звільняються зі служби

За словами юристів, учасник бойових дій під час звільнення з армії має отримати:

компенсацію за невикористані щорічні відпустки, включаючи попередні роки;

компенсацію, якщо не використав додаткову відпустку;

одноразову грошову допомогу під час звільнення. Для мобілізованих — це 4% від місячного грошового забезпечення за кожен місяць служби, але не менше 25% від загальної суми грошового забезпечення;

компенсацію за недоотримане речове майно, якщо його не видавали в період служби;

матеріальну допомогу для розв’язання соціально-побутових питань, якщо її не виплачували впродовж року служби;

одноразову допомогу на оздоровлення, якщо її не виплачували у рік, коли УБД йшов зі служби.

Для отримання виплат, військовослужбовець має вказати про них у своєму рапорті на ім'я командира військової частини під час оформлення звільнення.

Що ще варто знати

УБД, які перебувають на пенсії, можуть користуватися надбавками та соціальними гарантіями від держави. Наприклад, у 2025 році їм щомісяця нараховують доплати до пенсії. Розмір надбавки — 25% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цього року УБД на пенсії нараховують по 590,25 грн.

Нагадаємо, що як правило, для отримання одноразової допомоги при звільненні із ЗСУ, у військовослужбовців має бути вислуга у щонайменше 10 років. Однак є категорія захисників, яка може не виконувати цю умову. Дізнавайтесь, хто із бійців у червні може отримати до 243 тис. гривень.