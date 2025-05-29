Зарплати в ЗСУ — хто отримає право на доплату у 70 тис. грн у червні

Українські військові на шикуванні. Фото: Генштаб ЗСУ

У червні 2025 року українські військовослужбовці матимуть право на виплату додаткової одноразової грошової винагороди у 70 тис. грн. Відомо, хто саме з бійців отримає відповідну виплату, адже вона має свої особливості призначення.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на Міністерство оборони України.

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Право на доплату у 70 тис. грн у ЗСУ у червні

Уряд запровадив виплату одноразової винагороди у 70 тис. грн у 2024 році у зв'язку з потребою підтримки військовослужбовців, на яких покладено обов'язок виконання особливих завдань безпосередньо на лінії зіткнення з російською окупаційною армією або в її тилу.

Згідно з постановою №419 Кабінету Міністрів від 12 квітня 2024 року, на винагороду у 70 тис. грн зможуть претендувати військові за кожен 30-денний період виконання бойових завдань на лінії зіткнення.

Попри те, що в урядовій постанові відповідну доплату названо "одноразовою", її виплачують багаторазово, якщо бійці продовжують виконувати особливі завдання.

Таку бойову виплату нараховують тим, хто безпосередньо виконує спецзавдання на лінії зіткнення чи в тилу:

за бойові (спеціальні) дії на лінії бойового зіткнення з ворожими силами на відстані виконання завдань військовою частиною чи підрозділом першого ешелону оборони або наступу, контрнаступу, контратаки включно до ротного опорного пункту;

на тимчасово окупованих територіях України російською армією;

на локаціях фронту, розташованих між позиціями Сил оборони та позиціями ворожих військ;

на території Російської Федерації (зокрема, у Курській області).

Правила нарахування бойової доплати

Винагорода у 70 тис. грн не є заміною бойової доплати у 100 тис. грн, а додатковою виплатою.

Її нараховують за накопичувальним механізмом за кожні 30 днів виконання спецзавдань. Якщо боєць пробув на передовій 15 днів у квітні та 15 днів у травні, то в червні матиме право на нарахування такої суми бойових. Якщо ж у травні мав, наприклад, 18 днів, то у червні все одно нарахують 70 тис. грн, тоді як три дні зарахують до наступної виплати. Такий підхід будуть застосовувати щоразу по 70 тис. грн за кожні 30 днів спецзавдань, які виконав військовий.

Призначення таких виплат відбувається виключно на основі підтвердження у вигляді бойового наказу, журналу бойових дій, або бойового донесення, та рапорту командира підрозділу про те, що боєць дійсно виконував відповідні завдання.

У разі переведення військового до іншої частини дані про кількість днів щодо виконання бойових завдань повинні міститися в наказі командира військової частини.

Раніше ми розповідали, що в українській армії передбачені грошові винагороди за знищення техніки РФ. Залежно від виду трофеїв передбачається винагорода у розмірі від 12 тис. до 243 тис. грн.

Також повідомляли про додатковий вид щомісячного грошового забезпечення військових ЗСУ у вигляді премій. Їх нараховують за особисті внески у результат військової служби.