Денежная помощь военным — что изменится в выплатах от государства

Человек держит деньги в протянутой руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине реформировали систему выплат для военных и их семей. Министерству обороны, в частности, разрешили самостоятельно регулировать порядок оказания помощи в условиях войны.

Как сообщили в ведомстве, эти изменения помогут минимизировать задержки в выплатах и ускорят процесс начисления денежных вознаграждений.

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Как будут выплачивать средства семьям погибших воинов

Теперь, если военный умер в течение года после увольнения вследствие ранения, контузии, увечья или болезни, связанной со службой, выплату назначат с даты составления актовой записи о смерти. Ранее отсчет начинался с даты смерти, которые записывали в свидетельство, из-за чего возникала путаница. Нововведение распространяется на резервистов и военнообязанных.

Если личность погибшего воина идентифицировали позже, начисление помощи произойдет с даты внесения изменений в акт о смерти. Это касается семей, которым долго не удавалось доказать факт гибели защитника из-за отсутствия юридического подтверждения.

В случае, если военный сначала считался пропавшим без вести, а впоследствии его гибель подтвердили официально, право на денежную помощь появится с момента, когда составят актовую запись о смерти. Таким образом исчезнут спорные ситуации, а процесс получения средств станет быстрее.

Изменения предоставляют органам, например Министерству обороны, функции для самостоятельного определения порядка выплат помощи в случае гибели военного во время войны. Процесс будет согласовываться с Министерством финансов и Министерством экономики.

"Реформа не только упрощает юридические процедуры, но и учитывает специфику войны, ведь тяжелые случаи, когда нет документов, когда смерть зафиксирована с задержкой или человек пропал без вести. Семьи погибших воинов получат четкие правила и реальные механизмы помощи", — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие, которые получили инвалидность во время полномасштабной войны, по-новому будут получать госвыплаты. Сумма помощи может вырасти при одном условии. Узнавайте также, какие выплаты должны предоставить УБД, который оставляет службу в армии.