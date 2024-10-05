Якими будуть виплати ВПО для українців з 1 жовтня 2024 року

Гроші у руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Наразі понад 1,2 млн громадян України, які стали внутрішніми переселенцями через повномасштабне вторгнення РФ, отримують допомогу на проживання. У серпні цього року для значної частини внутрішньо переміщених осіб термін виплати цієї допомоги закінчився. Щоб підтримати ВПО, уряд продовжив ці виплати з 1 вересня ще на пів року — до лютого 2025 року.

Новини.LIVE розповідають, як зміняться виплати ВПО з 1 жовтня.

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Якими будуть виплати ВПО у жовтні

Виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені автоматично, тому додатково звертатися нікуди не потрібно. Втім, Протягом місяця будуть проводитись перевірки, щоб переконатися, що сім'ї, як і раніше, відповідають нормам чинної постанови та їх фінансово-майновий стан не змінився суттєво.

Розмір виплат складає: 3000 грн для людей з інвалідністю та дітей, та 2000 грн. для інших осіб.

У жовтні грошову допомогу автоматично продовжать виплачувати таким категоріям ВПО:

пенсіонери, чиї пенсійні виплати не перевищують 9444 грн (станом на 1 січня 2024 року);

особи з інвалідністю I або II групи, діти з інвалідністю до 18 років та тяжко хворі діти;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, до 23 років, а також батьки-вихователі та прийомні батьки.

Інші категорії ВПО також зможуть отримувати допомогу за заявою, зокрема:

особи працездатного віку, які не працюють та доглядають дитину до 14 років;

сім'ї з трьома та більше дітьми віком до 18 років, які проживають разом із сім'єю і не перебувають в інтернатних установах;

люди, які доглядають особу з інвалідністю І групи або дитиною з інвалідністю до 18 років;

неповнолітні діти, які прибули без супроводу законного представника на прохання родича;

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності (27-го тижня для жінок з І-ІV категорій осіб, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС);

сім'ї ВПО з дітьми до 14 років, які мешкають на територіях, де йдуть активні бойові дії.

Нагадаємо, з середини жовтня Червоний Хрест запускає програму підтримки населення в дев'яти областях країни. Перевага надаватиметься прикордонним та прифронтовим громадам і населеним пунктам.

Ми також писали, що українці можуть оформити державну допомогу "для малозабезпечених сімей" до 4,5 тис. грн на одну особу. Відомо, які діятимуть правила з 1 жовтня 2024 року.