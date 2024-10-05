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Что изменится для украинцев с октября — как получить выплаты ВПЛ

5 октября 2024 06:03
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Какими будут выплаты ВПЛ для украинцев с 1 октября 2024 года
Деньги в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

На сегодня более 1,2 млн граждан Украины, ставших внутренними переселенцами из-за полномасштабного вторжения РФ, получают пособие на жительство. В августе этого года для значительной части внутренне перемещенных лиц срок выплаты этого пособия истек. Чтобы поддержать ВПЛ, правительство продлило эти выплаты с 1 сентября еще на полгода — до февраля 2025 года.

Новини.LIVE рассказывают, как изменятся выплаты ВПЛ с 1 октября.

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Какими будут выплаты ВПЛ в октябре

Выплаты внутриперемещенным лицам будут продолжены автоматически, поэтому дополнительно обращаться никуда не нужно. Впрочем, в течение месяца будут проводиться проверки, чтобы убедиться, что семьи по-прежнему соответствуют нормам действующего постановления и их финансово-имущественное положение не изменилось существенно.

Размер выплат составляет: 3000 грн для людей с инвалидностью и детей, и 2000 грн для других лиц.

В октябре денежную помощь автоматически продолжат выплачивать следующим категориям ВПЛ:

  • пенсионеры, чьи пенсионные выплаты не превышают 9444 грн (на 1 января 2024 года);
  • лица с инвалидностью I или II группы; дети с инвалидностью до 18 лет и тяжело больные дети;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Другие категории ВПЛ также смогут получать помощь по заявлению, в частности:

  • лица трудоспособного возраста, которые не работают и ухаживают за ребенком до 14 лет;
  • семьи с тремя и более детьми младше 18 лет, проживающие вместе с семьей и не находящиеся в интернатных учреждениях;
  • люди, которые ухаживают за лицом с инвалидностью I группы или ребенком с инвалидностью до 18 лет;
  • несовершеннолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя по просьбе родственника;
  • беременные женщины после 30-й недели беременности (27-й недели для женщин с І-ІV категорий лиц, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС);
  • семьи ВПЛ с детьми до 14 лет, проживающие на территориях, где идут активные боевые действия.

Напомним, с середины октября Красный Крест запускает программу поддержки населения в девяти областях страны. Предпочтение будет отводиться приграничным и прифронтовым общинам и населенным пунктам.

Мы также писали, что украинцы могут оформить государственную помощь для малообеспеченных семей до 4,5 тыс. грн на одного человека. Известно, какие правила будут действовать с 1 октября 2024 года.

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