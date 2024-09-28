Фінансова допомога пенсіонерам від Червоного Хреста — в яких областях можна отримати до 21 тис. грн

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З середини жовтня Червоний Хрест запускає програму підтримки населення в дев'яти областях країни. Детальна інформація про пільгові категорії, які зможуть отримати допомогу за цією програмою, буде оприлюднена після 15 жовтня.

Про це повідомляють Факти ICTV.

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На гарячій лінії Червоного Хреста роз'яснили, яку допомогу можуть отримати пенсіонери та яким чином її оформити. Щомісяця підтримка надається різним групам населення. Наприклад, в одному місяці вона спрямовується людям з інвалідністю 1 групи, а в іншому — внутрішньо переміщеним особам або тим, чиє житло постраждало через бойові дії.

Де можна отримати виплати

З середини жовтня в дев'яти областях стартує фінансова програма підтримки населення до зимового періоду.

До переліку областей, де буде впроваджена програма, входять:

Запорізька;

Херсонська;

Сумська;

Донецька;

Дніпропетровська (тільки Павлоград);

Чернігівська;

Харківська;

Одеська;

Миколаївська.

Проте варто зазначити, що фінансова допомога буде доступна не в усіх населених пунктах цих областей, а лише в окремих районах. Перевага надаватиметься прикордонним та прифронтовим громадам і населеним пунктам.

Місцеві адміністрації будуть відповідати за визначення категорій вразливих груп населення та формування списків осіб, які матимуть право на отримання допомоги. Червоний Хрест співпрацюватиме з адміністраціями, використовуючи ці списки для зв'язку з людьми з метою їхньої реєстрації на отримання підтримки.

"Зареєструватися на інформаційній лінії або в штабі Червоного Хреста на цю допомогу не можна. Списки будуть подаватися автоматично від органів влади конкретної місцевості", — сказав представник організації.

Розмір допомоги

З середини жовтня заплановані виплати грошової допомоги в розмірі від 11 600 до 21 000 гривень. Розмір допомоги залежатиме від кількості членів сім'ї та їхньої категорії вразливості. Детальна інформація буде відома ближче до 15 жовтня.

Також зазначено, що підтримка може надаватися як у вигляді грошових переказів на банківські картки, так і у формі допомоги конкретними товарами.

Що ще треба знати

Нагадаємо, вразливі категорії громадян, які проживають у Київській області, можуть отримати багатоцільову фінансову допомогу від УВКБ ООН. Зокрема, реєстрація на виплати у вересні та жовтні 2024 року буде доступна у місті Ірпінь.

Ми також писали, що українці можуть оформити державну допомогу "для малозабезпечених сімей" до 4,5 тис. грн на одну особу. Відомо, які діятимуть правила з 1 жовтня 2024 року.