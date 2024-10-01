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Что изменится для украинцев с 1 октября — какими будут тарифы на свет

1 октября 2024 05:53
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Какими будут тарифы на электроэнергию для украинцев с 1 октября 2024 года
Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

В октябре украинцы могут не переживать по поводу повышения тарифов на электроэнергию. Во втором месяце осени тарифы на свет в Украине в целом не изменятся, но есть одно исключение.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на электроэнергию с 1 октября.

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С 1 июня 2024 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей составляет 4,32 грн/кВт-час. При наличии двухзонного счетчика "ночной" тариф будет составлять 2,16 грн/кВт-час. Эти тарифы будут действовать до конца апреля 2025г.

Однако с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 владельцы электрических отопительных систем смогут пользоваться льготным тарифом на электроэнергию. В этом случае стоимость составит 2,64 грн/кВт-ч. Правда, при условии месячного потребления до 2000 грн/кВт-ч.

Напомним, украинцы могут получать ежемесячно по 450 грн компенсации на покрытие расходов коммунальных услуг. Деньги предоставляют тем, кто бесплатно временно разместит переселенцев в своем доме.

Также мы писали, что отопительный период 2024-2025 годов расчет жилищной субсидии проведут автоматически для всех, кто получал помощь летом или она составляла 0,00 грн. Но есть категории людей, которым нужно подать документы повторно.

тарифы коммунальные услуги Украина водоснабжение вода

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