Какими будут тарифы на электроэнергию для украинцев с 1 октября 2024 года

Счета за коммуналку. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В октябре украинцы могут не переживать по поводу повышения тарифов на электроэнергию. Во втором месяце осени тарифы на свет в Украине в целом не изменятся, но есть одно исключение.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на электроэнергию с 1 октября.

Читайте также:

Какие будут тарифы для населения с 1 октября

С 1 июня 2024 года стоимость электроэнергии для бытовых потребителей составляет 4,32 грн/кВт-час. При наличии двухзонного счетчика "ночной" тариф будет составлять 2,16 грн/кВт-час. Эти тарифы будут действовать до конца апреля 2025г.

Однако с 1 октября 2024 по 30 апреля 2025 владельцы электрических отопительных систем смогут пользоваться льготным тарифом на электроэнергию. В этом случае стоимость составит 2,64 грн/кВт-ч. Правда, при условии месячного потребления до 2000 грн/кВт-ч.

Напомним, украинцы могут получать ежемесячно по 450 грн компенсации на покрытие расходов коммунальных услуг. Деньги предоставляют тем, кто бесплатно временно разместит переселенцев в своем доме.

Также мы писали, что отопительный период 2024-2025 годов расчет жилищной субсидии проведут автоматически для всех, кто получал помощь летом или она составляла 0,00 грн. Но есть категории людей, которым нужно подать документы повторно.