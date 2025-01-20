Купівля і продаж нагород — які штрафи у 2025 році

Державні нагороди. Фото: УНІАН

За орденами та медалями будь-якої війни стоять життя та долі багатьох людей. Однак є ті, хто наживається на таких нагородах. Людей не зупиняють навіть штрафи.

Редакція сайт Новини.LIVE розповідає, як держава карає українців, які незаконно продають державні нагороди.

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Так, у статті 186-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність за купівлю продаж, обмін чи іншу оплатну передачу:

ордена;

медалі;

нагрудного знаку до почесного звання;

нагрудного знака лауреата державної премії;

президентської відзнаки;

орденської стрічки;

стрічки медалей на планках або без таких.

За продаж вищезгаданих нагород громадянину, який не має на це право, загрожує:

попередження;

штрафу, який складає від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1,7 тис. грн) з конфіскацією товару.

Що ще варто знати

Наприкінці 2024 року Верховна Рада України (ВРУ) дозволила відбирати державні нагороди у зрадників та колаборантів. Мова про громадян, які виправдовували або сприяли російському вторгненню в Україну.

Тим часом на розгляд Верховної Ради подали законопроєкт, у якому пропонують запровадити посилене покарання для бізнесу та підприємців, які співпрацюють з Росією під час війни та уникають санкцій. Так, передбачається поява штрафу, розмір якого коливатиметься від 425 тис. до 2 млн грн.

Також ми розповідали, що в Україні запровадили кримінальну та адміністративну відповідальність за неналежне облаштування укриттів. Розмір штрафів становить до 8,5 тис. грн.