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Штрафи до 2 млн грн і тюрма — за що в Україні каратимуть бізнес

15 січня 2025 16:21
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Санкції проти бізнесу, який уникає санкцій — що пропонує Україна
Камера у Львівському СІЗО. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

З початком повномасштабної війни Україна запроваджує різноманітні санкції проти компаній та бізнесу, які пов'язані з Росією і так чи інакше допомагають їй з фінансуванням бойових дій. Однак останнім часом частішають випадки порушення санкцій, які шкодять національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.

Щоби виправити ситуацію, у Верховній Раді зареєстрували "Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України та Закону України "Про санкції" щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

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Як пояснила заступниця міністра юстиції Інна Богатих на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, бізнес використовує різноманітні інструменти для того, щоби уникнути санкцій. Наприклад, підприємець може багато разів перереєструвати свою компанію, або ж підсанкційна особа погоджується на відчуження активів. Також бізнесмени вдаються до фіктивного банкрутства. На думку заступниці міністра, запровадження кримінальної відповідальності за уникнення або порушення санкцій — об'єктивно необхідний і правильний крок.

Інна Богатих також зауважила, що, зважаючи на виклики, була створена робоча група, до складу якої увійшли представники влади та громадських організацій. 

"Результатом став проєкт закону, який пропонує відповідні зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів, закону України "Про санкції", — пояснила Богатих.

Сам законопроєкт передбачає появу відповідальності за умисні та необережні порушення санкційних обмежень, а також умисне обходження санкцій. Поріг відповідальності встановлюють у 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за винятком товарів військового призначення або подвійного використання (незалежно від їхньої вартості). Також у законопроєкті передбачили покарання за порушення та/або обхід санкції:

  • штраф, розмір якого становитиме від 425 тис. грн до 2 млн грн;
  • або позбавлення волі на строк від двох до 10 років;
  • заборону працювати на посадах або займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років

"Попереду багато роботи, але вірю, Україна рухатиметься синхронно з країнами ЄС, які мають запровадити таку відповідальність до травня 2025 року", — підкреслила заступниця міністра юстиції Інна Богатих.

Водночас у пояснювальній записці до документа йдеться про те, що ухвалення Закону забезпечить належний превентивний вплив на осіб, щодо яких застосовано санкції, передбачені Законом України "Про санкції", та інших осіб як на потенційних суб’єктів злочинів у зв’язку з караністю за порушення чи обхід спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

"Також Закон посилить ефективність застосування санкцій, збільшить надходження до державного бюджету України за рахунок сплати штрафів за порушення санкцій та спеціальної конфіскації злочинних активів, сприятиме покращенню міжнародної співпраці з партнерами у цій сфері", — зазначається у пояснювальній записці. 

Нагадаємо, країни Європейського Союзу планують запровадити обмеження на імпорт російського алюмінію. Також нові санкції торкнуться тіньового нафто-газового флоту Москви. 

Також нещодавно стало відомо про причетність українських посадовців у допомозі Кремлю уникати санкцій. Підозрювані були затримані співробітниками СБУ. 

санкції проти Росії санкції штрафи законопроєкт війна в Україні

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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