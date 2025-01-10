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Штрафи та в'язниця — що категорично заборонять під час тривог

10 січня 2025 19:54
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Нова заборона під час війни – за що українцям загрожують штрафи та вʼязниця
Діти спускаються в укриття під час повітряної тривоги. Фото: УНІАН
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В Україні відтепер діятиме адміністративна та кримінальна відповідальність за неналежне облаштування укриттів. Розмір штрафів сягатиме 8,5 тис. грн.

Відповідний законопроєкт "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо запровадження відповідальності за порушення вимог щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту" підтримала Верховна Рада України.

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Що зміниться 

В рамках адміністративної відповідальності запроваджено штрафи у розмірі від 1,7 тис. грн до 8,5 тис. Остаточна сума залежатиме від порушення. Наприклад, якщо укриття буде замкненим під час повітряної тривоги, тоді штраф коливатиметься від 1,7 тис грн до 3,4 тис. Повторне порушення можновладці оцінили у суму до 8,5 тис. грн. 

З'явилися також штрафи за неналежне утримання споруд: 

  • 2 550 грн –5,1 тис. грн — якщо порушення сталос вперше;
  • 5,1 тис. грн – 8, 5 тис. грн — якщо повторне порушення.

Водночас, якщо порушити визначені законодавством вимоги щодо утримання та експлуатації об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту або незабезпечити безперешкодний та цілодобовий доступ громадяг до укриттів під час повітряної небезпеки — можна потрапити за грати на строк від 3 до 8 років. Однак кримінальна відповідальність настане у разі, якщо громадяни отримають середні чи тяжкі травми або ж загинуть.

Цікаво, що автори документу так і не визначили відповідальних осіб, які б мали забезпечувати постійний доступ українців до укриттів та інших об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту.

Крім іншого парламент також посилив відповідальність за ігнорування вимог ДСНС або створення перешкод у їхній роботі. Розмір штрафів становить від 6,8 тис. грн до 10,2 тис.

Повторне ж порушення карається штрафом до 17 тис. грн.

Будівництво укриттів — де в Україні витратили найбільше коштів

Як свідчать дані на сайті YC Marker, найбільше на будівництво укриттів в період з 24 лютого 2022 року по 19 листопада 2024-го, витратили:

  • Київ — 7,2 млрд грн;
  • Київська область — 4,2 млрд;
  • Дніпропетровська область — 3 млрд;
  • Одеська область — 2,2 млрд;
  • Харківська область — 1,9 млрд;
  • Запорізька область — 1,6 млрд;
  • Львівська область — 1,1 млрд.          

Раніше повідомлялося, що у 2024 році на фандрейзинговій платформі United24 було зібрано понад 13 млрд грн. Українських військових, які вже майже 3 роки стримують повномасштабний напад РФ, грошима підтримали люди зі 137 країн.

Також нагадаємо, що влітку 2024 року український парламент дозволив міським радам давати кошти Силам оборони з власних бюджетів. Так, місцеві ради можуть купувати військовим пікапи, аптечки, дрони і так далі.

Верховна Рада в'язниця штрафи повітряна тривога війна в Україні укриття

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