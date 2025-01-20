Покупка и продажа наград — какие штрафы в 2025 году

Что грозит за покупку и продажу наград в 2025 году
За орденами и медалями любой войны стоят жизни и судьбы многих людей. Однако есть те, кто наживается на таких наградах. Людей не останавливают даже штрафы.
Редакция сайт Новини.LIVE рассказывает, как государство наказывает украинцев, которые незаконно продают государственные награды.
Так, в статье 186-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за куплю, продажу, обмен или другую возмездную передачу:
- орденов;
- медалей;
- нагрудных знаков к почетному званию;
- нагрудного знака лауреата государственной премии;
- президентской награды;
- орденской ленты;
- ленты медалей на планках или без таковых.
За продажу вышеупомянутых наград гражданину, не имеющему на это право, грозит:
- предупреждение;
- штраф, который составляет от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1,7 тыс. грн) с конфискацией товара.
Что еще стоит знать
В конце 2024 года Верховная Рада Украины (ВРУ) разрешила отбирать государственные награды у предателей и коллаборационистов. Речь о гражданах, которые оправдывали российское вторжение в Украину.
Тем временем на рассмотрение Верховной Рады подали законопроект, в котором предлагают ввести усиленное наказание для бизнеса и предпринимателей, которые сотрудничают с Россией во время войны и избегают санкций. Так, предполагается появление штрафа, размер которого будет колебаться от 425 тыс. до 2 млн грн.
Также мы рассказывали, что в Украине ввели уголовную и административную ответственность за ненадлежащее обустройство укрытий. Размер штрафов составляет до 8,5 тыс. грн.
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