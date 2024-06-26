Яка ситуація на ринку праці в Україні у червні 2024 року. Де у фінансовій сфері в Україні платять найвищі зарплати — новини України

Робоча онлайн-нарада. Фото: assets.ey.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У 2024 році ринок праці в Україні зазнав значних змін. Посилена мобілізація, внутрішня і зовнішня міграції, а також активні бойові дії, що тривають третій рік, негативно впливають на кадрові потреби підприємств і загальний стан компаній. Крім цього, ця ситуація має приховані негативні наслідки.

Новини.LIVE розповідають що відбувається на ринку праці в Україні у червні та де платять найвищі зарплати у фінансовій сфері.

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Що відбувається на ринку праці в Україні

За даними дослідження Центру Разумкова, на початку 2024 року чисельність працездатного населення України зменшилася на 40% порівняно з 2021 роком. Це скорочення робочої сили пов'язане, зокрема, з демографічними втратами.

"Співвідношення вакансій та резюме сягає критичного рівня. Якщо до повномасштабної агресії на одну вакансію припадали дві кандидатури, то зараз це співвідношення практично один до одного", — підкреслила провідна експертка соціальних та гендерних програм Центру Разумкова Ольга Пищуліна.

Результати опитування Міністерства економіки також продемонстрували, що для більшості роботодавців основною проблемою є пошук кваліфікованих працівників, і це пов'язано з мобілізацією.

Керівник бізнес-рекрутингу Lobby Х Яна Лукашук звернула увагу на ще одну значну проблему на ринку праці України. Вона наголосила, що на ринку сформувалися кілька значних провалів.

Першим з них є збільшення числа українців, які виїжджають за кордон і які вже не мають можливості працювати на українських роботодавців, навіть віддалено. Більшість із них — жінки з дітьми, частина з яких більше не продовжуватиме освіту в українських навчальних закладах і, отже, не шукатиме роботи на батьківщині.

"Це відкладений пул талантів, брак якого стає вже відчутний — спостерігаємо дефіцит молодих фахівців на вакансії на початкових етапах кар’єри", — додала представниця Lobby Х.

Де в автомобільній сфері в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій у фінансовій сфері, у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію щодо вакансій і рівнів оплати ми брали на Work.ua.

Retention manager

Компанія з більш ніж 6-річним досвідом на ринку шукає спеціаліста на позицію Sales і Retention Manager з володінням польською мовою. Вимоги включають досвід роботи у відділі Sales або Retention Manager, високий рівень комунікабельності, наполегливість, амбітність та орієнтацію на результат.

Обов'язками будуть робота з "гарячою" базою клієнтів, консультування польською мовою щодо послуг та продуктів компанії, ведення клієнтів у системі CRM, надання інформації, роботу з запереченнями, підтримка інтересу клієнтів та побудова довірчих відносин.

Зарплатня: 80 000 — 200 000 грн.

Вакансія на посаду retention manager. Фото: Work.ua

Фінансовий директор

Національна мережа електроніки шукає кандидата на позицію фінансового директора. Основні завдання будуть включати участь у розробці стратегії компанії, фінансове моделювання та оптимізацію ресурсів, управління процесами прогнозування та бюджетування, надання управлінської звітності, а також фінансове моделювання нових проектів та забезпечення фінансування. До обов'язків також входить комунікація з аудиторами, аналіз та покращення бізнес-процесів, а також управління командою.

Вимоги до кандидата включають вищу профільну освіту в економіці або фінансах, досвід роботи в рітейлі з успішними практиками впровадження сучасних бізнес-процесів, уміння працювати з MS Office на просунутому рівні, розвинені навички комунікацій та переговорів та лідерські якості.

Зарплатня: 120 000 — 150 000 грн.

Вакансія на посаду фінансового директора. Фото: Work.ua

Спеціаліст з інвест-банкінгу

Адвокатське бюро Q-inform шукає спеціаліста з інвест-банкінгу з досвідом роботи у великих компаніях, які знаходяться у топ-20 в українській економіці або у великих міжнародних компаніях в інвест-банкінгу чи аналітиці. Кандидат повинен мати досвід роботи на закордонних ринках або у великих аудиторських чи консультаційних компаніях, рейтинг яких не нижчий за 50 світових рейтингів. Важливим є досвід роботи з великими проєктами у сфері нерухомості, особливо з бюджетом від 50 мільйонів доларів.

Обов'язки включають аналіз інвестиційних проєктів, підготовку харчів та презентацій, а також консультування топменеджменту.

Зарплатня: 160 000 грн.

Вакансія на посаду спеціаліста з інвест-банкінгу. Фото: Work.ua

Директор фінансового обліку

Наступна компанія оголосила проведення конкурсу на вакансію директора фінансового обліку. Вимоги до кандидатів включають вищу фінансово-економічну освіту, досвід роботи головним бухгалтером або заступником головного бухгалтера не менше 3 років, а також впевнене володіння ПК. Важливим є вміння працювати в команді, цілеспрямованість, готовність до відповідальності, а також прагнення професійного та особистісного розвитку.

Основні обов'язки включають організацію та координацію роботи департаменту фінансового обліку, участь у розробці політик, положень та інструкцій для групи компаній, контроль за веденням бухгалтерського обліку відповідно до національних стандартів та забезпечення своєчасної звітності.

Зарплатня: 200 000 грн.

Вакансія на посаду директора з фінансового обліку. Фото: Work.ua

Фінансовий директор

Остання компанія у нашому списку. Відкрито вакансію фінансового директора для налагодження управлінського обліку та оптимізації бізнес-процесів у фінансовому підрозділі. Вимоги до кандидата включають вищу освіту в галузі фінансів або економіки підприємств, досвід роботи фінансовим директором не менше 5 років у виробничій компанії або роздрібній торгівлі, уміння керувати колективом, активну участь в управлінні та розвитку підприємства, а також здатність та готовність приймати управлінські рішення.

Необхідні знання та навички в управлінському, бухгалтерському та податковому обліку на виробничих підприємствах, досвід впровадження стратегічного та оперативного фінансового планування та бюджетування, проведення фінансового аналізу діяльності компанії, знання процесів формування собівартості та розподілу витрат, досвід роботи з 1С 8.3 та BAS, а також навички в автоматизації управлінського обліку.

Зарплатня: 200 000 грн.

Вакансія на посаду фінансового директора. Фото: Work.ua

Нагадаємо, ми писали як позначиться на цінах на продукти та послуги економічне бронювання. Впровадження економічного бронювання може призвести до зростання цін на харчові продукти на 5-7%.

Також ми склали ТОП вакансій в автомобільній сфері з найбільшими зарплатами. Ринок праці в Україні у 2024 році відчуває дедалі більшу потребу у кваліфікованих працівниках.