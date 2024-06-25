Економічне бронювання загрожує різким зростанням цін в Україні — причини

Працівник супермаркету. Фото: radiotrek.rv.ua

В Україні триває обговорення питання запровадження економічного бронювання, що надаватиме можливість для бізнесу "бронювати" співробітників від мобілізації за певну суму грошей. Такий підхід може суттєво вдарити по цінах на товари та послуги.

Про це розповіли експерти у коментарі для видання Telegraf.

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Як економічне бронювання вплине на ціни

Так, за словами економіста Олексія Куща, впровадження економічного бронювання може призвести до:

зростання цін на харчові продукти на 5-7%. Так підприємства харчової промисловості та торгівлі можуть компенсувати додаткові витрати;

підвищення цін на одяг на 25%. Так само витрати для швейних підприємств та магазинів одягу перекладуть на кінцеву вартість товарів.

Також можливе зростання цін на послуги ресторанів. Заклади також будуть змушені платити за бронювання своїх працівників та закладати додаткові витрати у кінцеву ціну послуг. Це в підсумку вдарить по гаманцях українців.

"Воно не підходить бізнесу з великою часткою зарплатного фонду в структурі собівартості. Мова йде передусім про послуги — це ресторани, готелі, сфера торгівлі. Частка витрат на персонал там сягає 50%. Також велика вона в трудомістких виробництвах, наприклад, легпромі — до 40%, Натомість у машинобудуванні оплата персоналу — то лише до 20% від собівартості, левова частка там — матеріальні витрати. У металургії відсоток ще нижчий — усього 5%, в агросекторі — до 10%", — наголосив експерт.

Запровадження економічного бронювання

В Україні невдовзі можуть запровадити економічне бронювання, коли найманим працівникам та фізособам-підприємцям (ФОП) будуть надавати відтермінування від мобілізації за сплату грошей до бюджету. Вартість бронювання ще обговорюється — може бути від 20 тис. до 35 тис. гривень на місяць за кожного працівника.

Зокрема, щодо платного бронювання ФОПів та найманих працівників, то їм потрібно буде підтвердити доходи у сумі не меншій, аніж три внески за бронювання. Тобто, якщо внесок становитиме 20 тисяч, то ФОПу потрібно мати дохід 60 тис. на місяць, а якщо 35 тисяч — 105 тис. гривень. Також підприємцям необхідно буде підтверджувати факт здійснення господарської діяльності за попередній рік.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експерта Олега Пендзина, вартість хліба в Україні залишатиметься стабільною. Проте інші важливі продукти можуть подорожчати.

Також ми повідомляли, що в НБУ прогнозують прискорення зростання інфляції в Україні. Це, зокрема, стане наслідком підвищення тарифів на електроенергію з червня 2024 року.