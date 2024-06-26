Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где в финансовой сфере в Украине платят самые высокие зарплаты — новости Украины

Рабочее онлайн-совещание. Фото: assets.ey.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В 2024 году рынок труда в Украине претерпел значительные изменения. Усиленная мобилизация, внутренняя и внешняя миграции, а также продолжающиеся третий год активные боевые действия негативно влияют на кадровые нужды предприятий и общее состояние компаний. Кроме того, эта ситуация имеет скрытые негативные последствия.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине в июне и где платят самые высокие зарплаты в финансовой сфере.

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Что происходит на рынке труда в Украине

По данным исследования Центра Разумкова, в начале 2024 года численность трудоспособного населения Украины уменьшилась на 40% по сравнению с 2021 годом. Это сокращение рабочей силы связано, в частности, с демографическими потерями.

"Соотношение вакансий и резюме доходит до критического уровня. Если до полномасштабной агрессии на одну вакансию приходились две кандидатуры, то сейчас это соотношение практически друг к другу", — подчеркнула ведущая эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

Результаты опроса Министерства экономики также показали, что для большинства работодателей основной проблемой является поиск квалифицированных работников и это связано с мобилизацией.

Руководитель бизнес-рекрутинга Lobby Х Яна Лукашук обратила внимание на еще одну значительную проблему на рынке труда Украины. Она подчеркнула, что на рынке сформировались несколько значительных провалов.

Первым из них является увеличение числа уезжающих за границу украинцев, которые уже не имеют возможности работать на украинских работодателей, даже отдаленно. Большинство из них — женщины с детьми, часть из которых не будет больше продолжать образование в украинских учебных заведениях и, следовательно, не будет искать работы на родине.

"Это отложенный пул талантов, недостаток которого становится уже ощутимым - наблюдаем дефицит молодых специалистов на вакансии на начальных этапах карьеры", — добавила представительница Lobby Х.

Где в автомобильной сфере в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий в финансовой сфере, в которых предлагают самые большие в Украине зарплаты. Информацию о вакансиях и уровнях оплаты мы брали на Work.ua.

Retention manager

Компания с более чем 6-летним опытом на рынке ищет специалиста на позицию Sales и Retention Manager с владением польским языком. Требования включают в себя опыт работы в отделе Sales или Retention Manager, высокий уровень коммуникабельности, настойчивость, амбициозность и ориентацию на результат.

Обязанностью будут работа с "горячей" базой клиентов, консультирование на польском языке относительно услуг и продуктов компании, ведение клиентов в системе CRM, предоставление информации, работа с возражениями, поддержка интереса клиентов и построение доверительных отношений.

Зарплата: 80 000 — 200 000 грн.

Вакансия на должность retention manager. Фото: Work.ua

Финансовый директор

Национальная сеть электроники ищет кандидата на позицию финансового директора. Основные задачи будут включать участие в разработке стратегии компании, финансовом моделировании и оптимизации ресурсов, управлении процессами прогнозирования и бюджетирования, предоставлении управленческой отчетности, а также финансовом моделировании новых проектов и обеспечении финансирования. В обязанности также входит коммуникация с аудиторами, анализ и улучшение бизнес-процессов, а также управление командой.

Требования к кандидату включают в себя высшее профильное образование в экономике или финансах, опыт работы в ритейле с успешными практиками внедрения современных бизнес-процессов, умение работать с MS Office на продвинутом уровне, развитые навыки коммуникаций и переговоров и лидерские качества.

Зарплата: 120 000 — 150 000 грн.

Вакансия на должность финансового директора. Фото: Work.ua

Специалист по инвест-банкингу

Адвокатское бюро Q-inform ищет специалиста по инвест-банкингу с опытом работы в крупных компаниях, которые находятся в топ-20 в украинской экономике или крупных международных компаниях в инвест-банкинге или аналитике. Кандидат должен иметь опыт работы на зарубежных рынках или в крупных аудиторских или консультационных компаниях, рейтинг которых не ниже 50 мировых рейтингов. Важен опыт работы с крупными проектами в сфере недвижимости, особенно с бюджетом от 50 миллионов долларов.

Обязанности включают анализ инвестиционных проектов, подготовку продовольствия и презентаций, а также консультирование топменеджмента.

Зарплата: 160 000 грн.

Вакансия на должность специалиста по инвест-банкингу. Фото: Work.ua

Директор финансового учета

Следующая компания объявила о проведении конкурса на вакансию директора финансового учета. Требования к кандидатам включают высшее финансово-экономическое образование, опыт работы главным бухгалтером или заместителем главного бухгалтера не менее 3 лет, а также уверенное владение ПК. Важно умение работать в команде, целеустремленность, готовность к ответственности, а также стремление профессионального и личностного развития.

Основные обязанности включают организацию и координацию работы департамента финансового учета, участие в разработке политик, положений и инструкций для группы компаний, контроль за ведением бухгалтерского учета в соответствии с национальными стандартами и обеспечение своевременной отчетности.

Зарплата: 200 000 грн.

Вакансия на должность директора по финансовому учету. Фото: Work.ua

Финансовый директор

Последняя компания в нашем списке. Открыта вакансия финансового директора для налаживания управленческого учета и оптимизации бизнес-процессов в финансовом подразделении. Требования к кандидату включают высшее образование в области финансов или экономики предприятий, опыт работы финансовым директором не менее 5 лет в производственной компании или розничной торговле, умение руководить коллективом, активное участие в управлении и развитии предприятия, а также способность и готовность принимать управленческие решения.

Необходимые знания и навыки в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете на производственных предприятиях, опыт внедрения стратегического и оперативного финансового планирования и бюджетирования, проведение финансового анализа деятельности компании, знание процессов формирования себестоимости и распределения затрат, опыт работы с 1С 8.3 и BAS, а также навыки в автоматизации управленческого учета

Зарплата: 200 000 грн.

Вакансия на должность финансового директора. Фото: Work.ua

Напомним, мы писали как скажется на ценах на продукты и услуги экономическое бронирование. Внедрение экономического бронирования может привести к росту цен на продукты питания на 5-7%.

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