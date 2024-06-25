Яка ситуація на ринку праці в Україні у червні 2024 року. Де в автомобільній сфері в Україні платять найвищі зарплати — новини України

Водій тягача у кабіні. Фото: visaplace.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Ринок праці в Україні у 2024 році суттєво змінився внаслідок мобілізації та переміщення населення. Вимушена міграція й активні бойові дії, що тривають третій рік, негативно впливають на кадрові потреби підприємств і загальне становище компаній. Найбільший дефіцит працівників спостерігається у галузях, де традиційно були зайняті чоловіки. Це спонукало роботодавців у цих секторах підвищувати зарплати та залучати до роботи більше жінок.

Новини.LIVE розповідають що відбувається на ринку праці в Україні у червні та де платять найвищі зарплати в автомобільній сфері.

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Аналіз ринку праці в Україні у червні

За даними Державної служби зайнятості, наразі на ринку праці спостерігається скорочення розриву між пропозицією та попитом. Іншими словами, кількість вакансій збільшилась, тоді як кількість безробітних знизилася порівняно з минулим роком.

Ринок праці в Україні у 2024 році відчуває дедалі більшу потребу у кваліфікованих працівниках. Найбільший попит спостерігається на такі професії:

Робочі з обслуговування та експлуатації обладнання та машин становлять — 18% від загальної кількості вакансій.

Працівники сфери торгівлі та послуг займають — 17% вакансій.

Представники найпростіших професій становлять — 15%.

Кваліфіковані робітники із інструментом мають — 14%.

Професіонали та спеціалісти – 11%.

Службовці та керівники належать — 6%

Також зростає попит на вищий менеджмент, фахівців зі страхування, нерухомості, транспорту та автобізнесу.

За прогнозом НБУ, рівень безробіття у 2024 році знизиться до 14,2%, а у 2025-2026 роках впаде до 10-12%. Причинами такої ситуації є не лише небажання чоловіків реєструватися в центрах зайнятості через побоювання мобілізації, а зовнішня та внутрішня міграція, нерівномірне відновлення регіонів та галузей, а також посилення невідповідності між потребами роботодавців та навичками працівників.

Зараз власники українських компаній планують свою роботу з огляду на складності поточного пошуку працівників. Європейська Бізнес Асоціація спільно з експертом ринку праці Тетяною Пашкіною провели дослідження, щоби виявити настрої українських роботодавців. В результаті три чверті опитаних роботодавців визнали, що відчувають дефіцит кадрів.

Більшість респондентів відзначили, що борються із цим негативним явищем, збільшуючи заробітну плату та бонуси своїм співробітникам. Лише 10% керівників повідомили про скорочення персоналу. Серед інших заходів: збільшення бюджетів на навчання та розвиток працівників, а також вихід на нові ринки та пошук партнерів.

Слід враховувати, що через мобілізацію чоловіків стає все складніше закривати вакансії, які раніше вважалися суто чоловічими. Тому все частіше можна почути про жінок-шахтарів та жінок-водіїв вантажівок.

Де в автомобільній сфері в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій в автомобільній сфері, у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію щодо вакансій і рівнів оплати ми брали на Work.ua.

Водій зі своїм вантажним авто

Компанія ТНКП шукає відповідального водія для здійснення доставки товарів у Полтаві. Кандидат повинен мати особистий вантажний автомобіль з тоннажем від 1 до 6 тонн. Водій має бути знайомий із містом Полтава та вміти оперативно знаходити потрібні адреси доставки.

Основне завдання включає своєчасну та безпечну доставку товарів відповідно до наданої накладної. Також потрібне оформлення необхідних документів, таких як видаткова накладна, ТТН та інші, а також забезпечення збереження вантажу у процесі транспортування.

Зарплатня: 90 000 — 140 000 грн.

Вакансія на посаду водія зі своїм вантажним авто. Фото: Work.ua

Керівник СТО

У зв'язку з відкриттям ще одного автосервісу мережа "ТурбоСТО" запрошує на роботу керівника СТО на Лівому березі Києва.

Кандидат повинен мати загальні знання автомобільного ринку та мати досвід роботи на посаді керівника СТО або як механік, старший автослюсар. Важливо мати лідерські якості та вміння ефективно працювати з командою. Також потрібна орієнтація на досягнення результатів.

Обов'язки включають управління персоналом СТО, налагодження та підтримку відносин із клієнтами. Крім того, треба щоденно організовувати роботу СТО, а також наймати на підприємство кваліфіковані кадри.

Зарплатня: 70 000 — 150 000 грн.

Вакансія на посаду керівника СТО. Фото: Work.ua

Водій-міжнародник

Компанія "Транс-ІДС" шукає досвідченого водія-міжнародника для роботи в Європі. Кандидат повинен мати закордонний паспорт з візою або картку міжнародного зразка, чіп-карту водія для цифрового тахографа та посвідчення водія категорії CE.

Також необхідний досвід роботи водієм по території Європи, знання режиму роботи водія та відсутність шкідливих звичок, включаючи вживання алкоголю в процесі роботи. Важливо дбайливе ставлення до автомобіля, вміння організовувати свій робочий день, та вміння працювати з супровідними документами. Особливо важливими є чесність, порядність, відповідальність, комунікабельність і стресостійкість.

Водій буде відповідальний за чітке виконання поставлених завдань, перевезення товарів територією центральної та західної Європи, а також за контроль завантаження та розвантаження вантажу.

Зарплатня: 100 000 — 119 000 грн.

Вакансія на посаду водія-міжнародника. Фото: Work.ua

Водій з власним тягачем

Компанія "Логістик Плюс Глобал" запрошує до своєї команди водіїв із власними тягачами для роботи з перевезення харчових продуктів. Вакансія передбачає використання рефрижераторів для забезпечення збереження товарів, які буде надавати компанія.

Вимоги до кандидатів включають наявність власного тягача та досвід роботи у сфері перевезень із використанням рефрижераторів.

Зарплатня: 120 000 грн.

Вакансія на посаду водія. Фото: Work.ua

Автоелектрик

Автодилер SKM-1, що займається продажем електричних автомобілів на території України шукає автоелектриків.

Посада потребує досвіду в діагностиці та ремонті електричних та інших автомобілів, роботу з каталогами та інструкціями щодо їх обслуговування, а також навичок поводження з діагностичним обладнанням.

Крім того, необхідний рівень англійської мови B1 та прагнення вчитися та освоювати нові бренди автомобілів та технології. Особлива увага приділяється знанню будови та особливостей електричних автомобілів. Вимоги також включають завзятість у роботі, відсутність конфліктності, цілеспрямованість та відповідальний підхід до виконання завдань.

Зарплатня: 120 000 — 150 000 грн.

Вакансія на посаду автоелектрика. Фото: Work.ua

Нагадаємо, українок запрошують на збір печериць у Франції. За місяць можна заробити до 2 200 євро.

Також ми склали ТОП вакансій у сфері нерухомості з найбільшими зарплатами. Наразі в Україні немає таких галузей, яких би не торкнувся дефіцит кадрів.