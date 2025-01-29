Зарплаты в Украине — в каком регионе самый высокий средний доход в 29 тыс. грн

Работники на фабрике. Фото: Freepik

На украинском рынке труда ситуация остается сложной на фоне военного положения, а наиболее востребованными являются рабочие профессии. Известно, в каких городах работодатели предлагают больше всего вакансий и самую высокую среднюю заработную плату.

Об этом говорится на портале Государственной службы занятости.

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Как отмечают в ведомстве, они ведут статистику данных на основе информации из государственного "Единого портала вакансий". Сейчас там размещено около 214 тысяч вакансий, а информацию обновляют ежедневно. Тенденции за время полномасштабной войны на рынке труда изменились.

"Проблема существовала и до полномасштабного вторжения, но до 2022 года на рынке была нехватка вакансий, сейчас — дефицита кадров", — отмечают в службе.

По словам специалистов, Киев и крупные областные центры в дальнейшем лидируют по возможностям для поиска работы. В мегаполисах работодатели размещают больше всего предложений и обещают более высокий уровень оплаты труда.

В частности, лучшими для трудоустройства можно считать такие города по количеству вакансий:

в столице Украины — 66,7 тыс. вакансий (треть от всего количества);

во Львове — 13,2 тыс. вакансий;

в Днепре — 10,5 тыс. вакансий;

в Одессе — 8,6 тыс. вакансий;

в Харькове — 5,7 тыс. вакансий;

в Ивано-Франковске — 4,1 тыс. вакансий;

в Виннице — 3,7 тыс. вакансий.

По словам директора Государственной службы занятости Юлии Жовтяк, больше всего ищут специалистов на рабочие профессии. Причиной структурной безработицы является то, что в Украине много лет не популяризировалась эта сфера, такая работа считалась непрестижной и низкооплачиваемой. Сейчас задачей Госслужбы является изменение стереотипов восприятия профтехобразования.

"Это вызов не только для службы, но и бизнеса, центральных и региональных органов власти. Я всегда и везде говорю что, в частности, со школы нужно начинать профориентацию. Постепенно изменения происходят. Путь трудный, но есть цель и задача от работодателей — повысить престижность рабочей профессии и обеспечить бизнес квалифицированными работниками", — добавила руководительница ведомства.

Где предлагают самые высокие средние зарплаты в 2025 году

Для соискателей работы важным критерием является уровень предлагаемой заработной платы. В этом году самые высокие средние размеры оплаты труда в таких городах:

в Киеве — 29 тыс. гривен;

в Днепре — 27 тыс. гривен;

в Харькове — 26 тыс. гривен;

Средний уровень заработной платы по стране составляет 23 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что в Украине сегодня больше всего получают военнослужащие. Также прибыльными являются некоторые компании невоенной сферы.

Также сообщали, что в Украине забронировали от мобилизации почти один миллион мужчин призывного возраста. Однако решения по ряду случаев бронирования пересматриваются.