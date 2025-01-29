Зарплаты в Украине — в каком регионе самый высокий средний доход в 29 тыс. грн

Средние зарплаты в 29 тыс. грн — где платят больше всего
На украинском рынке труда ситуация остается сложной на фоне военного положения, а наиболее востребованными являются рабочие профессии. Известно, в каких городах работодатели предлагают больше всего вакансий и самую высокую среднюю заработную плату.
Об этом говорится на портале Государственной службы занятости.
Какая ситуация с трудоустройством в регионах
Как отмечают в ведомстве, они ведут статистику данных на основе информации из государственного "Единого портала вакансий". Сейчас там размещено около 214 тысяч вакансий, а информацию обновляют ежедневно. Тенденции за время полномасштабной войны на рынке труда изменились.
"Проблема существовала и до полномасштабного вторжения, но до 2022 года на рынке была нехватка вакансий, сейчас — дефицита кадров", — отмечают в службе.
По словам специалистов, Киев и крупные областные центры в дальнейшем лидируют по возможностям для поиска работы. В мегаполисах работодатели размещают больше всего предложений и обещают более высокий уровень оплаты труда.
В частности, лучшими для трудоустройства можно считать такие города по количеству вакансий:
- в столице Украины — 66,7 тыс. вакансий (треть от всего количества);
- во Львове — 13,2 тыс. вакансий;
- в Днепре — 10,5 тыс. вакансий;
- в Одессе — 8,6 тыс. вакансий;
- в Харькове — 5,7 тыс. вакансий;
- в Ивано-Франковске — 4,1 тыс. вакансий;
- в Виннице — 3,7 тыс. вакансий.
По словам директора Государственной службы занятости Юлии Жовтяк, больше всего ищут специалистов на рабочие профессии. Причиной структурной безработицы является то, что в Украине много лет не популяризировалась эта сфера, такая работа считалась непрестижной и низкооплачиваемой. Сейчас задачей Госслужбы является изменение стереотипов восприятия профтехобразования.
"Это вызов не только для службы, но и бизнеса, центральных и региональных органов власти. Я всегда и везде говорю что, в частности, со школы нужно начинать профориентацию. Постепенно изменения происходят. Путь трудный, но есть цель и задача от работодателей — повысить престижность рабочей профессии и обеспечить бизнес квалифицированными работниками", — добавила руководительница ведомства.
Где предлагают самые высокие средние зарплаты в 2025 году
Для соискателей работы важным критерием является уровень предлагаемой заработной платы. В этом году самые высокие средние размеры оплаты труда в таких городах:
- в Киеве — 29 тыс. гривен;
- в Днепре — 27 тыс. гривен;
- в Харькове — 26 тыс. гривен;
Средний уровень заработной платы по стране составляет 23 тыс. гривен.
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