Рынок труда Украины в 2025 году: где самые высокие и самые низкие зарплаты, анализ тенденций и перспектив

Что происходит на рынке труда — где самые высокие зарплаты
Из-за войны в Украине произошли серьезные и долгосрочные изменения на рынке труда. Многие профессионалы покинули страну, что спровоцировало нехватку квалифицированных специалистов в различных секторах экономики. Нехватка работников привела к увеличению заработных плат, однако рост доходов практически не компенсирует стремительный рост инфляции.
Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине, где платят самые высокие и самые низкие зарплаты и какие прогнозы на будущее.
Что происходит на рынке труда в Украине
В 2024 году основными трендами на рынке труда были увеличение спроса на квалифицированных специалистов и общее усиление дефицита кадров. По данным OLX Работа, медианная зарплата в Украине на конец 2024 года составляла 20 000 грн (478 долларов). За год она выросла на 12,5% тогда как по информации Национального банка Украины в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12,0% в годовом измерении.
Для сравнения: в декабре 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 17 453 грн, что по курсу на то время равнялось 641 доллару. Таким образом, с 2021 года зарплата в гривнах увеличилась на 13%, но в долларах сократилась на 25%.
Ситуация по уровню заработной платы в регионах различается. Например, в Херсонской области зарплата выросла на 45% за год и достигла 22 000 грн. В Черновицкой области рост составил 34% — до 21 500 грн. На треть увеличилась медианная зарплата в Хмельницкой области — 20 000 грн. Во Львовской и Ивано-Франковской областях медианные зарплаты находятся на уровне 22 500 грн. При этом именно здесь зафиксирован самый высокий уровень медианной зарплаты в стране.
В крупных городах тенденции схожи. Наиболее высокие зарплаты предлагают во Львове и Киеве — 22 500 грн (рост на 22% и 13% за год соответственно). В Днепре зарплата увеличилась на 17%, достигнув 20 500 грн.
Больший рост медианной зарплаты за год отмечен у дизайнеров (+64%), SMM-менеджеров (+62%), мастеров по ремонту компьютеров (+56%), электриков (+50%) и монтажников (+48%).
Несмотря на общий рост зарплат, в некоторых профессиях зафиксировано незначительное снижение окладов. Наибольшее падение (-10%) наблюдается у фасадчиков. Также уменьшились зарплаты у сторожей (-8%), репетиторов (-5%), сборщиков мебели (-4%) и рихтовщиков (-4%).
Кроме того, аналитики отмечают, что количество вакансий на рынке труда в Украине в 2024 году увеличилось сильнее, чем количество откликов со стороны соискателей. Это явный индикатор кризиса на рынке труда, который проявляется в общем дефиците кадров и региональных дисбалансах.
Люди продолжают переезжать в более безопасные регионы, что приводит к перенасыщению локальных рынков труда. В то же время в других регионах наблюдается острая нехватка работников.
По данным Европейской бизнес ассоциации, 71% работодателей отметили, что столкнулись с серьезным дефицитом квалифицированных специалистов. Чтобы привлечь новых сотрудников, компании чаще повышают заработную плату — 43% опрошенных увеличили оклады на 10-15%.
Где в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты
По данным крупнейшего сайта по поиску работы в Украине, сейчас средняя зарплата в Украине равна 22 500 грн. За 1 год она выросла на 18%. А вот количество вакансий, напротив, уменьшилось на 6%. В тройке должностей с наибольшими зарплатами: управляющий недвижимостью (85 000 грн), fullstack-разработчик (72 000 грн) и директор по маркетингу (65 000 грн))
Должности в Украине с самыми большими зарплатами в 2025 году и рост за год
- Управляющий недвижимостью — 85 000 грн (+105%);
- Fullstack-разработчик — 72 000 грн;
- Директор по маркетингу — 65 000 грн (+30%);
- Node.js-разработчик — 65 000 грн (+18%);
- Коммерческий директор — 60 000 грн (+33%);
- Топ-менеджер — 60 000 грн (+26%);
- Фармер — 60 000 грн (+41%);
- Python-программист — 60 000 грн (+20%);
- Финансовый директор — 60 000 грн (+9%);
- Back end программист — 57 500 грн (+11%);
- Full stack программист — 57 500 грн (+21%);
- Директор СТО — 57 500 грн (+35%);
- IOS-программист — 57 500 грн;
- Программист PHP — 55 000 грн (+29%);
- Ортодонт — 55 000 грн (+38%);
Среди должностей в Украине с наименьшими зарплатами в 2025 году: вахтер, библиотекарь и руководитель кружка. В среднем оплата труда таких специальностей равна 9 000 грн.
Должности в Украине с наименьшими зарплатами в 2025 году и рост за год
- Государственный исполнитель — 13 500 грн (+35%)
- Робототехник — 13 500 грн
- Учитель информатики — 12 500 грн
- Преподаватель программирования — 12 500 грн (+14%)
- Парковщик — 12 300 грн (+12%)
- Уборщица — 12 100 грн (+21%)
- Мастер производственного обучения — 12 000 грн (+33%)
- Музыкальный руководитель — 11 500 грн (+15%)
- Педагог-организатор — 11 500 грн (+15%)
- Ассистент учителя — 11 000 грн (+10%)
- Маркировщик — 10 500 грн (+5%)
- Гардеробщик — 9 600 грн
- Вахтер — 9 000 грн
- Библиотекарь — 9 000 грн (+2%)
- Руководитель кружка — 9 000 грн
Что будет с рынком труда в Украине в будущем
Большинство экспертов сходиться во мнении, что в 2025 году украинские проблемы будут сталкиваться с теми же трудностями, что и годом ранее — дефицитом кадров.
Аналитик рынка труда Сергей Марченко отметил, что сейчас трудно определить, какие именно специалисты нужны работодателям, поскольку спрос существует практически на все профессии. В этом году количество предложений работы по любой специальности значительно превышает количество доступных специалистов в каждой конкретной сфере.
На данный момент наиболее востребованными являются традиционно мужские профессии, связанные с физическим трудом, такие как грузчики, слесари, операторы станков и рабочие на промышленных или строительных предприятиях. Если рассматривать статистику занятости, то в 2014 году официально работало 20 миллионов человек, а сейчас, по данным Министерства экономики, легально трудоустроено лишь 9,5 миллиона.
Марченко отмечает, что основной проблемой на рынке труда остается низкая квалификация рабочих. Однако в нынешних условиях работодатели готовы нанимать менее квалифицированных сотрудников и обучать их непосредственно на рабочем месте.
Эксперт также прогнозирует, что до 2025 года спрос на рабочих для предприятий, особенно в сферах логистики, инженерии и IT, будет только расти. Нехватка кадров, вызванная отъездом около 5-7 миллионов украинцев за пределы страны, будет определять тенденции на рынке труда в ближайшие годы. По его мнению, Украина в ближайшее время будет продолжать сталкиваться с дефицитом квалифицированных специалистов.
Кроме того, аналитики отмечают, что в условиях сложной экономической ситуации работодатели не всегда могут удовлетворить зарплатные ожидания работников. Согласно исследованию ведущего сайта по поиску работы в Украине GRC.ua "Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год", почти половина специалистов (45%), которые находятся в активном поиске работы или планируют сменить место работы, заявляют, что не могут найти вакансии с достойной заработной платой.
Несмотря на попытки компаний поддерживать конкурентоспособный уровень зарплат, растущая высокими темпами инфляция усиливает недовольство украинцев своими доходами. Поэтому на рынке труда наблюдается парадокс: работодатели сталкиваются с растущим дефицитом кадров, а специалисты не могут найти подходящую работу.
Как отмечают эксперты, это явление имеет несколько причин, но важнейшими проблемами являются несоответствие между зарплатными ожиданиями соискателей и возможностями работодателей, а также недостаток специалистов определенных профессий и квалификаций, необходимых для удовлетворения текущих потребностей рынка.
О сложной ситуации на рынке труда сообщают и в Государственной службе занятости. Наибольший спрос сейчас наблюдается на рабочие профессии.
Также стало известно, как изменились зарплаты в Украине в разных отраслях. С 2022 года в Украине постоянно растет количество вакансий.
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