Рынок труда Украины в 2025 году: где самые высокие и самые низкие зарплаты, анализ тенденций и перспектив

Где в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты. Графика: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Из-за войны в Украине произошли серьезные и долгосрочные изменения на рынке труда. Многие профессионалы покинули страну, что спровоцировало нехватку квалифицированных специалистов в различных секторах экономики. Нехватка работников привела к увеличению заработных плат, однако рост доходов практически не компенсирует стремительный рост инфляции.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине, где платят самые высокие и самые низкие зарплаты и какие прогнозы на будущее.

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Что происходит на рынке труда в Украине

В 2024 году основными трендами на рынке труда были увеличение спроса на квалифицированных специалистов и общее усиление дефицита кадров. По данным OLX Работа, медианная зарплата в Украине на конец 2024 года составляла 20 000 грн (478 долларов). За год она выросла на 12,5% тогда как по информации Национального банка Украины в декабре 2024 года инфляция ускорилась до 12,0% в годовом измерении.

Для сравнения: в декабре 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 17 453 грн, что по курсу на то время равнялось 641 доллару. Таким образом, с 2021 года зарплата в гривнах увеличилась на 13%, но в долларах сократилась на 25%.

Ситуация по уровню заработной платы в регионах различается. Например, в Херсонской области зарплата выросла на 45% за год и достигла 22 000 грн. В Черновицкой области рост составил 34% — до 21 500 грн. На треть увеличилась медианная зарплата в Хмельницкой области — 20 000 грн. Во Львовской и Ивано-Франковской областях медианные зарплаты находятся на уровне 22 500 грн. При этом именно здесь зафиксирован самый высокий уровень медианной зарплаты в стране.

В крупных городах тенденции схожи. Наиболее высокие зарплаты предлагают во Львове и Киеве — 22 500 грн (рост на 22% и 13% за год соответственно). В Днепре зарплата увеличилась на 17%, достигнув 20 500 грн.

Больший рост медианной зарплаты за год отмечен у дизайнеров (+64%), SMM-менеджеров (+62%), мастеров по ремонту компьютеров (+56%), электриков (+50%) и монтажников (+48%).

Несмотря на общий рост зарплат, в некоторых профессиях зафиксировано незначительное снижение окладов. Наибольшее падение (-10%) наблюдается у фасадчиков. Также уменьшились зарплаты у сторожей (-8%), репетиторов (-5%), сборщиков мебели (-4%) и рихтовщиков (-4%).

Кроме того, аналитики отмечают, что количество вакансий на рынке труда в Украине в 2024 году увеличилось сильнее, чем количество откликов со стороны соискателей. Это явный индикатор кризиса на рынке труда, который проявляется в общем дефиците кадров и региональных дисбалансах.

Люди продолжают переезжать в более безопасные регионы, что приводит к перенасыщению локальных рынков труда. В то же время в других регионах наблюдается острая нехватка работников.

По данным Европейской бизнес ассоциации, 71% работодателей отметили, что столкнулись с серьезным дефицитом квалифицированных специалистов. Чтобы привлечь новых сотрудников, компании чаще повышают заработную плату — 43% опрошенных увеличили оклады на 10-15%.

Где в Украине платят самые высокие и самые низкие зарплаты

По данным крупнейшего сайта по поиску работы в Украине, сейчас средняя зарплата в Украине равна 22 500 грн. За 1 год она выросла на 18%. А вот количество вакансий, напротив, уменьшилось на 6%. В тройке должностей с наибольшими зарплатами: управляющий недвижимостью (85 000 грн), fullstack-разработчик (72 000 грн) и директор по маркетингу (65 000 грн))

Самые большие зарплаты в 2025 году. Инфографика: Новини.LIVE

Должности в Украине с самыми большими зарплатами в 2025 году и рост за год

Управляющий недвижимостью — 85 000 грн (+105%);

Fullstack-разработчик — 72 000 грн;

Директор по маркетингу — 65 000 грн (+30%);

Node.js-разработчик — 65 000 грн (+18%);

Коммерческий директор — 60 000 грн (+33%);

Топ-менеджер — 60 000 грн (+26%);

Фармер — 60 000 грн (+41%);

Python-программист — 60 000 грн (+20%);

Финансовый директор — 60 000 грн (+9%);

Back end программист — 57 500 грн (+11%);

Full stack программист — 57 500 грн (+21%);

Директор СТО — 57 500 грн (+35%);

IOS-программист — 57 500 грн;

Программист PHP — 55 000 грн (+29%);

Ортодонт — 55 000 грн (+38%);

Среди должностей в Украине с наименьшими зарплатами в 2025 году: вахтер, библиотекарь и руководитель кружка. В среднем оплата труда таких специальностей равна 9 000 грн.

Самые маленькие зарплаты в 2025 году. Инфографика: Новини.LIVE

Должности в Украине с наименьшими зарплатами в 2025 году и рост за год

Государственный исполнитель — 13 500 грн (+35%)

Робототехник — 13 500 грн

Учитель информатики — 12 500 грн

Преподаватель программирования — 12 500 грн (+14%)

Парковщик — 12 300 грн (+12%)

Уборщица — 12 100 грн (+21%)

Мастер производственного обучения — 12 000 грн (+33%)

Музыкальный руководитель — 11 500 грн (+15%)

Педагог-организатор — 11 500 грн (+15%)

Ассистент учителя — 11 000 грн (+10%)

Маркировщик — 10 500 грн (+5%)

Гардеробщик — 9 600 грн

Вахтер — 9 000 грн

Библиотекарь — 9 000 грн (+2%)

Руководитель кружка — 9 000 грн

Что будет с рынком труда в Украине в будущем

Большинство экспертов сходиться во мнении, что в 2025 году украинские проблемы будут сталкиваться с теми же трудностями, что и годом ранее — дефицитом кадров.

Аналитик рынка труда Сергей Марченко отметил, что сейчас трудно определить, какие именно специалисты нужны работодателям, поскольку спрос существует практически на все профессии. В этом году количество предложений работы по любой специальности значительно превышает количество доступных специалистов в каждой конкретной сфере.

На данный момент наиболее востребованными являются традиционно мужские профессии, связанные с физическим трудом, такие как грузчики, слесари, операторы станков и рабочие на промышленных или строительных предприятиях. Если рассматривать статистику занятости, то в 2014 году официально работало 20 миллионов человек, а сейчас, по данным Министерства экономики, легально трудоустроено лишь 9,5 миллиона.

Марченко отмечает, что основной проблемой на рынке труда остается низкая квалификация рабочих. Однако в нынешних условиях работодатели готовы нанимать менее квалифицированных сотрудников и обучать их непосредственно на рабочем месте.

Эксперт также прогнозирует, что до 2025 года спрос на рабочих для предприятий, особенно в сферах логистики, инженерии и IT, будет только расти. Нехватка кадров, вызванная отъездом около 5-7 миллионов украинцев за пределы страны, будет определять тенденции на рынке труда в ближайшие годы. По его мнению, Украина в ближайшее время будет продолжать сталкиваться с дефицитом квалифицированных специалистов.

Кроме того, аналитики отмечают, что в условиях сложной экономической ситуации работодатели не всегда могут удовлетворить зарплатные ожидания работников. Согласно исследованию ведущего сайта по поиску работы в Украине GRC.ua "Барометр рынка труда 2024. Прогнозы на 2025 год", почти половина специалистов (45%), которые находятся в активном поиске работы или планируют сменить место работы, заявляют, что не могут найти вакансии с достойной заработной платой.

Несмотря на попытки компаний поддерживать конкурентоспособный уровень зарплат, растущая высокими темпами инфляция усиливает недовольство украинцев своими доходами. Поэтому на рынке труда наблюдается парадокс: работодатели сталкиваются с растущим дефицитом кадров, а специалисты не могут найти подходящую работу.

Как отмечают эксперты, это явление имеет несколько причин, но важнейшими проблемами являются несоответствие между зарплатными ожиданиями соискателей и возможностями работодателей, а также недостаток специалистов определенных профессий и квалификаций, необходимых для удовлетворения текущих потребностей рынка.

О сложной ситуации на рынке труда сообщают и в Государственной службе занятости. Наибольший спрос сейчас наблюдается на рабочие профессии.

Также стало известно, как изменились зарплаты в Украине в разных отраслях. С 2022 года в Украине постоянно растет количество вакансий.