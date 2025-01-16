Зарплаты в Украине 2025: обзор роста по отраслям и вакансиям

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Рынок труда в Украине постепенно восстанавливается после кризиса, вызванного войной. Согласно статистике вакансий, украинский бизнес адаптируется к новым условиям. Зарплаты в Украине также растут. Впрочем, в некоторых отраслях этот рост несколько выше, а в некоторых — уровень заработной платы остался неизменным.

Новини.LIVE рассказывают как в Украине выросли зарплаты в разных отраслях. Данные мы взяли из аналитики рынка труда за 2024 год одного из крупнейших сайтов для поиска работы и размещения резюме в Украине Rabota.ua.

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Как изменилось количество вакансий

Согласно аналитике Rabota.ua, в Украине с 2022 года постоянно восстанавливается количество вакансий, что может отражать улучшение экономической ситуации. В третьем квартале 2024 года количество вакансий достигло 113 800. При этом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2024 году зафиксирован рост на 33%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 2%.

Статистика вакансий на рынке труда в Украине. Фото: Rabota.ua

Как изменились средние зарплаты в торговле

По всей отрасли в 2024 году зарплаты выросли на 2,5%. Больше всего в торговле получают управляющие магазином. Средняя зарплата на этой должности равна 26 300 грн. Меньше всего получают продавцы — 16 900 грн.

Как выросли средние зарплаты в торговле

продавец: с 16 300 грн до 16 900 грн

грузчик: с 17 500 грн до 17 550 грн

кассир: с 15 300 грн до 16 600 грн

управляющий магазином: с 25 800 грн до 26 300 грн

повар: с 17 300 грн до 18 200 грн

по всей отрасли: с 19 600 грн до 20 100 грн

Как изменились средние зарплаты в АПК

Средние зарплаты в агропромышленном комплексе в 2024 году выросли на 0,6%. Больше всего в АПК получают водители. Средняя зарплата на этой должности равна 23 450 грн. Меньше всего получают рабочие — 16 810 грн.

Как выросли средние зарплаты в АПК

работник АПК: с 16 600 грн до 16 810 грн

бухгалтер: с 24 600 грн до 24 720 грн

специалист с/х техники: с 25 200 грн до 25 310 грн

водитель: с 30 800 грн до 30 450 грн

инженер механик: с 20 300 грн до 20 350 грн

по всей отрасли: с 25;400 грн до 25;560 грн

Как изменились средние зарплаты в банковском секторе

В банковском секторе зарплаты росли активнее. Средний оклад по отрасли здесь увеличился на 11,3%. Больше всего в банковском секторе получают руководители отделений — 55 400 грн. Самая маленькая зарплата у специалистов операционной поддержки — 21 200 грн.

Как выросли средние зарплаты в банках

финансовый консультант: с 29 600 грн до 32 400 грн

кассир: с 22 400 грн до 23 800 грн

руководитель отделения: с 51 600 грн до 55 400 грн

специалист по кредитованию бизнеса: с 26 800 грн до 27 600 грн

специалист по операционной поддержке: с 20 700 грн до 21 200 грн

по всей отрасли: с 27 200 грн до 30 299;грн

Как изменились средние зарплаты в FMCG

В FMCG (индустрия товаров повседневного спроса) зарплаты выросли на 4,8%. Больше всего здесь получают торговые представители — 33 500 грн. Самая маленькая зарплата у грузчиков — 17 300 грн.

Как выросли средние зарплаты в FMCG

торговый представитель: с 31 800 грн до 33 500 грн

работник склада: с 17 900 грн до 18 600 грн

продавец: с 18 200 грн до 18 900 грн

грузчик: с 16 600 грн до 17 300 грн

экспедитор: с 24 900 грн до 24 700 грн

по всей отрасли: с 21 700 грн до 22 749 грн

Как изменились средние зарплаты в HoReCa

В HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) зарплаты выросли на 3,1%. Больше всего здесь получают повара — 22 100 грн. Самая маленькая зарплата у горничных — 17 300 грн.

Как выросли средние зарплаты в HoReCa

повар: с 21 800 грн до 22 100 грн

официант/бармен: с 19 600 грн до 19 800 грн

продавец: с 17 800 грн до 18 200 грн

админперсонал: с 18 900 грн до 19 400 грн

горничная: с 14 900 грн до 15 800 грн

по всей отрасли: с 19 800 грн до 20 430 грн

Как изменились средние зарплаты в телекоммуникационной отрасли

В телекоммуникациях зарплаты выросли на 3,8%. Больше всего здесь получают специалисты по услугам для бизнеса — 20 600 грн. Самая маленькая зарплата у специалистов по продажам — 17 300 грн.

Как выросли средние зарплаты в HoReCa

специалист по продажам: с 16 700 грн до 17 300 грн

специалист по поддержке: с 17 700 грн до 18 200 грн

специалист по сетям: с 19 300 грн до 19 600 грн

специалист по услугам для бизнеса: с 20 250 грн до 20 600 грн

бухгалтер: с 18 600 грн до 18 900 грн

по всей отрасли: с 20 900 грн до 21 700 грн

Как изменились средние зарплаты в производстве

В производстве также росли зарплаты. Средний оклад по отрасли вырос на 2,4. Больше всего здесь получают специалисты водители — 27 600 грн. Самая маленькая зарплата у рабочих на складе — 18 800 грн.

Как выросли средние зарплаты в производстве

работник на производстве: с 22 400 грн до 23 050 грн

работник на склад: с 18 300 грн до 18 800 грн

бухгалтер: с 22 500 грн до 25 400 грн

инженер механик: с 21 300 грн до 23 500 грн

водитель: с 26 100 грн до 27 600;грн

по всей отрасли: с 22 500 грн до 23 050 грн

Как изменились средние зарплаты в IT

Единственный сектор, который не показал рост — это IT. Больше всего здесь получают специалисты data scienсе — 124 000 грн. Самая маленькая зарплата у marketing support roles — 45 000 грн.

Средние зарплаты в IT

marketing support roles: 45 000 грн

technical support roles: 48 200 грн

data scienсе: 124 000 грн

web development: 68 000 грн

software engsneer: 74 000 грн

по всей отрасли: 51 300 грн

Несмотря на кризисные тенденции, активность работодателей и соискателей демонстрирует умеренный рост, хотя и не без проблем. Известно, какие профессии пострадали наиболее в 2024 году.

Небольшие зарплаты и жалобы на их размер не помешали росту благосостояния украинцев. Только в третьем квартале 2024 года зарплаты населения выросли на 7,2% по сравнению с довоенным уровнем.