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Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

16 января 2025 14:50
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Зарплаты в Украине 2025: обзор роста по отраслям и вакансиям
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Рынок труда в Украине постепенно восстанавливается после кризиса, вызванного войной. Согласно статистике вакансий, украинский бизнес адаптируется к новым условиям. Зарплаты в Украине также растут. Впрочем, в некоторых отраслях этот рост несколько выше, а в некоторых — уровень заработной платы остался неизменным.

Новини.LIVE рассказывают как в Украине выросли зарплаты в разных отраслях. Данные мы взяли из аналитики рынка труда за 2024 год одного из крупнейших сайтов для поиска работы и размещения резюме в Украине Rabota.ua.

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Как изменилось количество вакансий

Согласно аналитике Rabota.ua, в Украине с 2022 года постоянно восстанавливается количество вакансий, что может отражать улучшение экономической ситуации. В третьем квартале 2024 года количество вакансий достигло 113 800. При этом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 2024 году зафиксирован рост на 33%, а по сравнению с предыдущим кварталом — на 2%.

Количество вакансий на рынке труда в Украине
Статистика вакансий на рынке труда в Украине. Фото: Rabota.ua

Как изменились средние зарплаты в торговле

По всей отрасли в 2024 году зарплаты выросли на 2,5%. Больше всего в торговле получают управляющие магазином. Средняя зарплата на этой должности равна 26 300 грн. Меньше всего получают продавцы — 16 900 грн.

Как выросли средние зарплаты в торговле

  • продавец: с 16 300 грн до 16 900 грн
  • грузчик: с 17 500 грн до 17 550 грн
  • кассир: с 15 300 грн до 16 600 грн
  • управляющий магазином: с 25 800 грн до 26 300 грн
  • повар: с 17 300 грн до 18 200 грн
  • по всей отрасли: с 19 600 грн до 20 100 грн

Как изменились средние зарплаты в АПК

Средние зарплаты в агропромышленном комплексе в 2024 году выросли на 0,6%. Больше всего в АПК получают водители. Средняя зарплата на этой должности равна 23 450 грн. Меньше всего получают рабочие — 16 810 грн.

Как выросли средние зарплаты в АПК

  • работник АПК: с 16 600 грн до 16 810 грн
  • бухгалтер: с 24 600 грн до 24 720 грн
  • специалист с/х техники: с 25 200 грн до 25 310 грн
  • водитель: с 30 800 грн до 30 450 грн
  • инженер механик: с 20 300 грн до 20 350 грн
  • по всей отрасли: с 25;400 грн до 25;560 грн

Как изменились средние зарплаты в банковском секторе

В банковском секторе зарплаты росли активнее. Средний оклад по отрасли здесь увеличился на 11,3%. Больше всего в банковском секторе получают руководители отделений — 55 400 грн. Самая маленькая зарплата у специалистов операционной поддержки — 21 200 грн.

Как выросли средние зарплаты в банках

  • финансовый консультант: с 29 600 грн до 32 400 грн
  • кассир: с 22 400 грн до 23 800 грн
  • руководитель отделения: с 51 600 грн до 55 400 грн
  • специалист по кредитованию бизнеса: с 26 800 грн до 27 600 грн
  • специалист по операционной поддержке: с 20 700 грн до 21 200 грн
  • по всей отрасли: с 27 200 грн до 30 299;грн

Как изменились средние зарплаты в FMCG

В FMCG (индустрия товаров повседневного спроса) зарплаты выросли на 4,8%. Больше всего здесь получают торговые представители — 33 500 грн. Самая маленькая зарплата у грузчиков — 17 300 грн.

Как выросли средние зарплаты в FMCG

  • торговый представитель: с 31 800 грн до 33 500 грн
  • работник склада: с 17 900 грн до 18 600 грн
  • продавец: с 18 200 грн до 18 900 грн
  • грузчик: с 16 600 грн до 17 300 грн
  • экспедитор: с 24 900 грн до 24 700 грн
  • по всей отрасли: с 21 700 грн до 22 749 грн

Как изменились средние зарплаты в HoReCa

В HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) зарплаты выросли на 3,1%. Больше всего здесь получают повара — 22 100 грн. Самая маленькая зарплата у горничных — 17 300 грн.

Как выросли средние зарплаты в HoReCa

  • повар: с 21 800 грн до 22 100 грн
  • официант/бармен: с 19 600 грн до 19 800 грн
  • продавец: с 17 800 грн до 18 200 грн
  • админперсонал: с 18 900 грн до 19 400 грн
  • горничная: с 14 900 грн до 15 800 грн
  • по всей отрасли: с 19 800 грн до 20 430 грн

Как изменились средние зарплаты в телекоммуникационной отрасли

В телекоммуникациях зарплаты выросли на 3,8%. Больше всего здесь получают специалисты по услугам для бизнеса — 20 600 грн. Самая маленькая зарплата у специалистов по продажам — 17 300 грн.

Как выросли средние зарплаты в HoReCa

  • специалист по продажам: с 16 700 грн до 17 300 грн
  • специалист по поддержке: с 17 700 грн до 18 200 грн
  • специалист по сетям: с 19 300 грн до 19 600 грн
  • специалист по услугам для бизнеса: с 20 250 грн до 20 600 грн
  • бухгалтер: с 18 600 грн до 18 900 грн
  • по всей отрасли: с 20 900 грн до 21 700 грн

Как изменились средние зарплаты в производстве

В производстве также росли зарплаты. Средний оклад по отрасли вырос на 2,4. Больше всего здесь получают специалисты водители — 27 600 грн. Самая маленькая зарплата у рабочих на складе — 18 800 грн.

Как выросли средние зарплаты в производстве

  • работник на производстве: с 22 400 грн до 23 050 грн
  • работник на склад: с 18 300 грн до 18 800 грн
  • бухгалтер: с 22 500 грн до 25 400 грн
  • инженер механик: с 21 300 грн до 23 500 грн
  • водитель: с 26 100 грн до 27 600;грн
  • по всей отрасли: с 22 500 грн до 23 050 грн

Как изменились средние зарплаты в IT

Единственный сектор, который не показал рост — это IT. Больше всего здесь получают специалисты data scienсе — 124 000 грн. Самая маленькая зарплата у marketing support roles — 45 000 грн.

Средние зарплаты в IT

  • marketing support roles: 45 000 грн
  • technical support roles: 48 200 грн
  • data scienсе: 124 000 грн
  • web development: 68 000 грн
  • software engsneer: 74 000 грн
  • по всей отрасли: 51 300 грн

Несмотря на кризисные тенденции, активность работодателей и соискателей демонстрирует умеренный рост, хотя и не без проблем. Известно, какие профессии пострадали наиболее в 2024 году.

Небольшие зарплаты и жалобы на их размер не помешали росту благосостояния украинцев. Только в третьем квартале 2024 года зарплаты населения выросли на 7,2% по сравнению с довоенным уровнем.

зарплаты работа деньги рынок труда вакансии

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15:48 Россияне дроном ударили по Харькову — пострадали три человека

15:45 Нападающий Динамо Герреро близок к уходу в другой клуб

15:31 Убил из-за собаки — в Одесской области сын зарезал отца

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:22 ИИ показал, как будет выглядеть украинское оружие в будущем

15:20 Отказ от доллара в пользу евро — что это значит для украинцев

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