Яка ситуація на ринку праці в Україні у червні 2024 року. Де у продажах в Україні платять найвищі зарплати — новини України

Робота в офісі. Фото: zoznam.sk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На цей час ринок праці в Україні демонструє дуже тривожну тенденцію. Значна частина фахівців залишила країну, багатьом чоловікам довелося вирушити на фронт, багато з них уже ніколи не повернуться. В результаті чисельність працездатного населення в Україні до 2024 року скоротилася на 40% порівняно з 2021 роком.

Новини.LIVE розповідають що відбувається на ринку праці в Україні у червні, та де платять найвищі зарплати у продажах.

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Аналіз ринку праці в Україні у червні

У 2024 роцы ринок праці в Україні зіштовхнувся із серйозними труднощами. Багато компаній зазнають складнощів із найманням співробітників, особливо гостро відчувається брак чоловіків. Вони або знаходяться на фронті, або не готові офіційно працювати, тому що необхідно оновити дані в територіальних центрах комплектації (ТЦК).

"Посилення мобілізації останнім часом призвело до дефіциту кваліфікованих працівників практично в усіх галузях економіки, зниження роботодавцями рівня вимог до претендентів, необхідності освоєння жінками ментально чоловічих професій через значне скорочення частки чоловічої робочої сили на ринку праці, збільшення кількості вакансій та зростання попиту на професійне навчання для здобуття нових професій та спеціальностей", — зазначили у Київському міському центру зайнятості.

В результаті зараз виникають ситуації, коли на вакансію відгукуються всього дві людини, тоді як раніше їх кількість могла перевищувати 19. У всіх технічних областях спостерігається дефіцит чоловіків. Проте, коли це можливо, підприємства намагаються замінити їх жінками чи автоматизувати процеси, щоб забезпечити нормальне функціонування.

"На початку повномасштабного вторгнення російської федерації перестало вистачати жінок, які повиїжджали за кордон. А тепер не вистачає чоловіків. Через мобілізацію і небажання певної частини громадян працювати офіційно. Тому казати, що на окремих підприємствах не вистачає людей, мабуть, не варто. Тому що, не вистачає усіх і всюди", — заявила Експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.

Український бізнес вважає за необхідне запровадити економічне бронювання для підтримки роботи економіки. У зв'язку з цим компанії звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням звернути увагу на цю проблему.

"Бізнес розуміє важливість та потребу укомплектування Збройних Сил України як основного пріоритету державної політики в умовах війни. Проте, функціонування підприємств, здається, також важливе — для продовження роботи економіки, збереження надходження податків, які допомагають фінансувати Збройні Сили України тощо", — йдеться у заяві пресслужби Європейської бізнес-асоціації.

Де у продажах в Україні платять найвищі зарплати

Ми склали ТОП-5 вакансій у сфері продажів у яких пропонують найбільші в Україні зарплати. Інформацію по вакансіях і рівню оплати ми брали на Work.ua.

Менеджер з продажу та підтримки преміум-клієнтів

Перша вакансія з нашого списку. Міжнародна компанія IWorld, яка надає консалтингові послуги для клієнтів преміум-сегменту з усього світу шукає менеджера з продажу та підтримки.

Кандидату потрібно мати досвід не менше двох років у продажах, підтримці клієнтів або обслуговуванні клієнтів телефоном. Важливе вміння визначати потреби клієнтів та будувати довірчі відносини. Потрібна відмінна усна та письмова комунікація, досвід роботи з клієнтами преміум-сегменту та ведення переговорів.

Кандидат оброблятиме гарячі клієнтські звернення, надаватиме оперативні кваліфіковані відповіді, визначатиме потреби клієнтів та пропонуватиме відповідні послуги, відстежуватиме показники та складатиме звіти.

Зарплатня: 80 000 — 210 000 грн.

Вакансія на посаду менеджера з продажу та підтримки преміум-клієнтів. Фото: Work.ua

Менеджер з продажу

Компанія "Меблі Гуртовенко" шукає менеджера з продажу. Кандидату потрібно виконувати виміри приміщень (квартири, будинки, офіси), створювати візуалізацію меблів з використанням програм (PRO100, SketchUP, Базис та інші), надавати комерційні пропозиції для узгодження деталей та зразків матеріалів, складати та контролювати виконання договорів про надання послуг.

Також необхідно вести комунікацію з конструкторами для розробки технічної документації, погоджувати дати монтажу з клієнтами, підтримувати стосунки з дизайнерами чи виконробами об'єктів, вести аналітику замовлень через систему СРМ.

Додаткові переваги для кандидата включають володіння програмами для конструювання меблів, впевнені навички переговорів, наявність власного автомобіля для пересування Києвом та Київською областю, вільне володіння українською мовою.

Зарплатня: 150 000 грн.

Вакансія на посаду менеджера з продажу. Фото: Work.ua

Комерційний директор

Компанія Finmap шукає комерційного директора. Бізнесу потрібен кандидат з досвідом роботи від 4-5 років на посаді комерційного директора в компаніях SaaS, що спеціалізуються на B2B-сегменті. Потрібно розуміння особливостей ринку SaaS та його поточних тенденцій, розмовна та письмова англійська не нижче рівня B2.

Кандидат повинен мати досвід у масштабуванні бізнесу, виході на нові ринки, розробці та впровадженні стратегій збільшення прибутку. Також важливими є навички управління командою продажів, створення ефективних робочих процесів та мотиваційних програм, аналітичні здібності, високий рівень навичок ведення переговорів та вміння будувати довгострокові відносини з клієнтами. Кандидат повинен мати лідерські якості.

Зарплатня: 120 000 — 240 000 грн.

Вакансія на посаду комерційного директора. Фото: Work.ua

Менеджер з продажу

Ще одна вакансія менеджера з продажу. Компанія Fashion шукає кандидата зі знанням англійської мови на рівні С1 чи С2, а також вільним володінням українською чи російською мовами. Досвід роботи в секторі B2B, навички ведення переговорів з клієнтами, прагнення до навчання, відповідальність і аналітичне мислення також необхідні.

Крім того, потрібний досвід роботи на посаді менеджера з продажу. Пропонується гнучка система мотивації, можливість віддаленої роботи, перспективи професійного зростання та кар'єрного розвитку.

Зарплатня: 200 000 грн.

Вакансія на посаду менеджера з продажу. Фото: Work.ua

Директор з продажу

Остання вакансія у нашому списку. Компанія "Номо Кешбек" шукає директора з продажу. Кандидат відповідатиме за створення ефективного відділу продажу з нуля, формування та розвиток команди з проведенням співбесід та організацією тренінгів.

Також до обов'язків входить розробка скриптів та управління документообігом компанії, розширення клієнтської бази та контроль просування продукту. Важливою частиною роботи є досягнення встановлених планів продажу, моніторинг діяльності конкурентів та аналіз ключових показників із подальшим плануванням дій.

Кандидат повинен мати особистий ноутбук для роботи, досвід роботи на посаді керівника у сфері продажу, підтверджені знання та досвід в управлінні продажами, та аналізі даних. Потрібні високі комунікативні навички як усні, так і письмові, а також знання офісних програм.

Зарплатня: 100 000 — 300 000 грн.

Вакансія на посаду директора з продажу. Фото: Work.ua

Нагадаємо, на українському ринку праці через повномасштабну війну нестача кадрів досягнула 40%, що є рекордним показником. Під загрозою — три сфери економіки.

Також ми писали, що для українців є вакансія на виробництві кави Nescafe у швейцарському містечку Люцерн, де потрібні пакувальники. За місяць можна заробити до 4300 євро.