Робота в Україні — ТОП-3 сфери, де різко зросли зарплати

Працівники будівельної сфери. Фото: gazobeton

В Україні на тлі негативної ситуації з наявністю кваліфікованих кадрів на ринку праці різко зросла заробітна плата. Спеціалістам одразу трьох сфер тепер платять на 40% більше.

Ситуацію на ринку праці оцінили експерти, пише Oboz.ua.

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В країні через мобілізацію та відтік громадян за кордон роботодавці стикаються із труднощами у пошуку гідних спеціалістів. У зв'язку з цим деякі з них змушені суттєво підвищувати зарплати для приваблення нових працівників. Так, на понад 40% готові платити більше компанії таких галузей:

сфера будівництва;

сфера тимчасового розміщування, організації харчування;

сфера водного транспорту.

Зокрема, опитування у Конфедерації будівельників засвідчило, що 90% фірм помітили суттєве збільшення числа жінок у будівельній сфері. Причиною є мобілізація та суттєва нестача працівників. У зв'язку з цим компанії підлаштовують умови праці так, щоб робота була під силу жінкам. Одним з таких варіантів є збільшення застосування різноманітних технологій.

"90% компаній відмітили значне збільшення кількості жінок у будівельній галузі. На половині посад, які раніше обіймали чоловіки, зараз працюють жінки", — свідчить підсумок дослідження.

Ця сфера найбільше постраждала через нестачу працівників. Компанії підвищують зарплати з метою більшого залучення працівників, жертвуючи власною прибутковістю. За даними Державної служби статистики, за перші три місяці року зарплати у будівельній галузі зросли на рекордні 44% (до 14,5 тис. гривень) проти аналогічного періоду попереднього року.

Роботодавці у сфері тимчасового розміщення та організації харчування також різко підвищили заробітну плату за останній рік. Так, у першому кварталі року зарплати зросли на 44% (до 15 тис. гривень) проти аналогічного періоду 2023 року.

Оплата праці у сфері водного транспорту за вказаний період підвищилась на 42% (до 26 тис. гривень).

Загалом в країні, відповідно до офіційної статистики, середня заробітна плата становить 18,9 тис. гривень. Рік тому сума була на 22,5% меншою. Водночас, за даними кадрових сайтів, середня зарплатня в резюме дорівнює 20 тис. гривень, а у вакансіях — на 5 тисяч менше.

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