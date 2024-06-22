Какова ситуация на рынке труда в Украине в июне 2024 года? Где в продажах в Украине платят самые высокие зарплаты — новости Украины

Работа в офисе. Фото: seznam.sk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В настоящее время рынок труда в Украине демонстрирует очень тревожную тенденцию. Значительная часть специалистов покинула страну, многим мужчинам пришлось отправиться на фронт, многие уже никогда не вернутся. В результате численность трудоспособного населения в Украине к 2024 году сократилась на 40% по сравнению с 2021 годом.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на рынке труда в Украине в июне и где платят самые высокие зарплаты в продажах.

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Рынок труда в Украине в июне

В 2024 году рынок труда в Украине столкнулся с серьезными трудностями. Многие компании испытывают сложности с наймом сотрудников, особенно остро ощущается нехватка мужчин. Они либо находятся на фронте, либо не готовы официально работать, потому что нужно обновить данные в территориальных центрах комплектации (ТЦК).

"Усиление мобилизации в последнее время привело к дефициту квалифицированных работников практически во всех отраслях экономики, снижению работодателями уровня требований к претендентам, необходимости освоения женщинами ментально мужских профессий из-за значительного сокращения доли мужской рабочей силы на рынке труда, увеличения количества вакансий и роста спроса на профессиональное обучение для получения новых профессий и специальностей", – отметили в Киевском городском центре занятости.

В результате сейчас возникают ситуации, когда на вакансию откликаются всего два человека, в то время как раньше их количество могло превышать 19. Во всех технических областях наблюдается дефицит мужчин. Однако, по возможности, предприятия пытаются заменить их женщинами или автоматизировать процессы, чтобы обеспечить нормальное функционирование.

"В начале полномасштабного вторжения российской федерации перестало хватать выехавших за границу женщин. А теперь не хватает мужчин. Из-за мобилизации и нежелания определенной части граждан работать официально. Поэтому говорить, что на отдельных предприятиях не хватает людей, пожалуй, не стоит. Поэтому что, не хватает всех и повсюду" , — заявила Эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

Украинский бизнес считает необходимым внедрить экономическое бронирование для поддержки работы экономики. В этой связи компании обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на эту проблему.

"Бизнес понимает важность и потребность укомплектования Вооруженных Сил Украины как основного приоритета государственной политики в условиях войны. Однако, функционирование предприятий, кажется, также важно для продолжения работы экономики, сохранения поступления налогов, которые помогают финансировать Вооруженные Силы Украины и т.д." — говорится в заявлении пресс-службы Европейской бизнес-ассоциации.

Где в продажах в Украине платят самые высокие зарплаты

Мы составили ТОП-5 вакансий в сфере продаж, в которых предлагают самые большие в Украине зарплаты. Информацию по вакансиям и уровню оплаты мы брали на Work.ua.

Менеджер по продажам и поддержке премиум-клиентов

Первая вакансия из нашего списка. Международная компания IWorld, предоставляющая консалтинговые услуги для клиентов премиум-сегмента со всего мира, ищет менеджера по продажам и поддержке.

Кандидату нужно иметь опыт не менее двух лет в продажах, поддержке клиентов или обслуживании клиентов по телефону. Важно умение определять потребности клиентов и выстраивать доверительные отношения. Нужна отличная устная и письменная коммуникация, опыт работы с клиентами премиум-сегмента и переговоров.

Кандидат будет обрабатывать горячие клиентские обращения, предоставлять оперативные квалифицированные ответы, определять потребности клиентов и предлагать соответствующие услуги, отслеживать показатели и составлять отчеты.

Зарплата: 80 000 — 210 000 грн.

Вакансия на должность менеджера по продажам и поддержке премиум-клиентов. Фото: Work.ua

Менеджер по продажам

Компания "Мебель Гуртовенко" ищет менеджера по продажам. Кандидату нужно производить измерения помещений (квартиры, дома, офисы), создавать визуализацию мебели с использованием программ (PRO100, SketchUP, Базис и другие), предоставлять коммерческие предложения для согласования деталей и образцов материалов, составлять и контролировать исполнение договоров о предоставлении услуг.

Также необходимо вести коммуникацию с конструкторами по разработке технической документации, согласовывать даты монтажа с клиентами, поддерживать отношения с дизайнерами или прорабами объектов, вести аналитику заказов через систему СРМ.

Дополнительные преимущества для кандидата включают в себя владение программами для конструирования мебели, уверенные навыки переговоров, наличие собственного автомобиля для передвижения по Киеву и Киевской области, свободное владение украинским языком.

Зарплата: 150 000 грн.

Вакансия на должность менеджера по продажам. Фото: Work.ua

Коммерческий директор

Компания Finmap ищет коммерческого директора. Бизнесу нужен кандидат с опытом работы от 4-5 лет в должности коммерческого директора в компаниях SaaS, специализирующихся на B2B-сегменте. Требуется понимание особенностей рынка SaaS и его текущих тенденций, разговорный и письменный английский не ниже уровня B2.

Кандидат должен иметь опыт масштабирования бизнеса, выхода на новые рынки, разработки и внедрения стратегий увеличения прибыли. Также важны навыки управления командой продаж, создание эффективных рабочих процессов и мотивационных программ, аналитические способности, высокий уровень навыков ведения переговоров и умение строить долгосрочные отношения с клиентами. Кандидат должен обладать лидерскими качествами.

Зарплата: 120 000 — 240 000 грн.

Вакансия на должность коммерческого директора. Фото: Work.ua

Менеджер по продажам

Еще одна вакансия менеджера по продажам. Компания Fashion ищет кандидата со знанием английского языка на уровне С1 или С2, а также свободным владением украинским или русским языком. Опыт работы в секторе B2B, навыки ведения переговоров с клиентами, стремление к обучению, ответственность и аналитическое мышление также необходимы.

Кроме того, необходим опыт работы в должности менеджера по продажам. Предлагается гибкая система мотивации, возможность отдаленной работы, перспективы профессионального роста и карьерного развития.

Зарплата: 200 000 грн.

Вакансия на должность менеджера по продажам. Фото: Work.ua

Директор по продажам

Последняя вакансия в нашем списке. Компания "Номо Кешбек" ищет директора по продажам. Кандидат будет отвечать за создание эффективного отдела продаж с нуля, формирование и развитие команды с проведением собеседований и организацией тренингов.

Также в обязанности входит разработка скриптов и управление документооборотом компании, расширение клиентской базы и контроль продвижения продукта. Важной частью работы является достижение установленных планов продаж, мониторинг деятельности конкурентов и анализ ключевых показателей с последующим планированием действий.

Кандидат должен иметь личный ноутбук для работы, опыт работы в должности руководителя в сфере продаж, подтвержденные знания и опыт в управлении продажами и анализе данных. Нужны высокие коммуникативные навыки, как устные, так и письменные, а также знание офисных программ.

Зарплата: 100 000 — 300 000 грн.

Вакансия на должность директора по продажам. Фото: Work.ua

Напомним, на украинском рынке труда из-за полномасштабной войны нехватка кадров достигла 40%, что является рекордным показателем. Под угрозой три сферы экономики.

Также мы писали, что для украинцев есть вакансия на производстве кофе Nescafe в швейцарском городке Люцерн, где нужны упаковщики. В месяц можно заработать до 4300 евро.