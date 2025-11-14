Шахраї придумали фейк про пенсію — що мають знати українці

Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Аферисти розповсюджують неправдиву інформацію щодо нових правил для призначення пенсійного забезпечення та видають себе за представників Пенсійного фонду України (ПФУ). Правда ж полягає у тому, що Пенсійний фонд не вимагає від громадян жодних заяв про підтвердження віку для збереження пенсійних виплат.

Про це йдеться у публікації на сайті Пенсійного фонду України.

Фейки шахраїв від імені ПФУ

Зазначається, що свої фейки зловмисники тиражують у Telegram-каналах. Цей месенджер вони використовують для того, щоб писати неправдиві повідомлення нібито від імені ПФУ про необхідність "подати заяву", щоб підтвердити свій вік та не втратити пенсійні виплати.

Однак ця інформація жодного стосунку до Пенсійного фонду не має. Так, усі виплати, порядок їх призначення, зупинення або припинення регламентовані законодавством України. Зміни щодо зазначених процедур вносяться виключно через офіційні рішення Верховної Ради України та Кабміну.

"Закликаємо громадян не довіряти сумнівним інформаційним джерелам, які не є офіційними медіаресурсами. Поширення неправдивої інформації є частиною інформаційних маніпуляцій, які можуть зашкодити користувачам таких джерел", — зазначили у ПФУ.

Українцям також радять перевіряти інформацію про пенсійне забезпечення, житлові субсидії та пільги, страхові та соціальні виплати лише на офіційних ресурсах Пенсійного фонду.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПФУ має повноваження припиняти пенсійні виплати, однак у таких випадках має дотримуватися вимог 49 статті Закону України ""Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Так, причинами для призупинення пенсійних нарахувань можуть бути:

надання неправдивих даних під час оформлення документів або виявлення розбіжностей у довідках і свідоцтвах;

проживання за кордоном;

смерть пенсіонера або офіційне визнання його зниклим безвісти;

непроходження щорічної ідентифікації.

Як правило, виплати поновлюються, щойно отримувач усуне причину, через яку він перестав отримувати пенсію.

