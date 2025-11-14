Основной метод мошенников — что такое социальная инженерия и как украинцам сохранить свои финансы

Парень закрыл лицо руками. Фото: Unsplash

В эпоху цифровых технологий часто случаются ситуации, когда наши персональные данные "похищают". И нередко такая неприятность происходит даже с самыми бдительными и образованными людьми, которые поддаются на уловки аферистов. И этому есть логическое объяснение: сейчас методы так называемой социальной инженерии эволюционируют и становятся более изощренными, а технологии — более совершенными.

Как говорится в публикации в Telegram-канале Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, мошенники активно пользуются методом социальной инженерии, поэтому большинство финансовых потерь от их деятельности в мире связаны именно с этим видом кибератак.

Реклама

Читайте также:

Что такое социальная инженерия

Это набор приемов и техник, основанных на психологических манипуляциях, с помощью которых мошенники влияют на человека, заставляя его действовать в своих интересах. Попав на крючок к мошенникам, человек самостоятельно предоставляет им различную конфиденциальную информацию:

реквизиты банковских карточек;

логины;

пароли и тому подобное.

Как правило, аферисты давят на такие эмоции:

страх — например, звонок из банка о якобы блокировке карты;

тревога — когда звонят и говорят, что родственник попал в беду и ему срочно нужны деньги;

радость — сообщают о выигрыше.

Как противодействовать мошенникам

Сохранить свои персональные данные и деньги можно, если следовать таким правилам:

при любых условиях не игнорируйте правила платежной безопасности;

запомните, какую информацию о своих картах и счетах никому нельзя предоставлять;

товары и услуги покупайте только на безопасных сайтах, всегда проверяйте ссылки, файлы;

защитите свой финансовый номер телефона, аккаунты интернет-банкинга, страницы в соцсетях и тому подобное;

узнайте о распространенных сценариях платежного мошенничества.

Также важно уметь быстро реагировать, если все же предоставили свои данные мошенникам.

Что еще стоит знать украинцам

Напомним, мошенники манипулируют темой пенсионных выплат и, используя ПФУ, призывают украинцев "подать заявление", чтобы подтвердить свой возраст и не потерять пенсию. Между тем в Пенсионном фонде уже опровергли эту информацию.

"Все выплаты, которые осуществляет ПФУ, порядок их назначения, приостановления или прекращения регламентированы законодательством Украины. Все изменения по указанным процедурам вносятся исключительно через официальные решения Верховной Рады Украины, Кабмина, а не через сообщения в соцсетях или мессенджерах", — пояснили в госструктуре.

Там призвали граждан доверять только официальным медиаресурсам.

Ранее мы рассказывали, что мошенники выманивают деньги у получателей единовременной денежной помощи в рамках программы "Зимняя поддержка". Они, в частности, присылают людям ссылки со сторонних сервисов с предложением оформить карту для выплаты денег. Также мы объясняли, как распознать звонок мошенника. Известно, на какую деталь нужно в первую очередь обратить внимание.