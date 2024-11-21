Проблеми з банкоматами та терміналами ПриватБанку — як повернути картку

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Банківські картки, які були вилучені або забуті в банкоматах державного ПриватБанку, не повертаються власникам. У таких випадках необхідно звернутися до свого банку для оформлення нової картки.

Новини.LIVE розповідає, як діяти, коли банкомат Привату заблокував картку.

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Що робити, якщо банкомат не повернув картку

Фахівці ПриватБанку розповіли, що ці ж правила поширюються і на картки, які були вилучені або забуті в терміналах.

Варто зазначити, що банкомат або термінал не поверне картку, навіть якщо вона була випущена іншим банком. У разі такої ситуації необхідно звернутися безпосередньо до банку, який видав картку, для її відновлення.

У разі виникнення проблеми з банкоматом, ось дії, які слід виконати насамперед, не відходячи від пристрою:

Якщо термінал завис. Потрібно просто почекати кілька хвилин — інколи це достатньо, щоб банкомат знову запрацював.

Потрібно просто почекати кілька хвилин — інколи це достатньо, щоб банкомат знову запрацював. Використання кнопки "Cancel" (Скасувати). На кожному банкоматі є така кнопка. Натискайте її і тримайте 3-5 секунд (не натискати кілька разів поспіль). Згодом на екрані з'явиться повідомлення, що пропонує анулювати операцію. Утримуйте кнопку "Скасувати", а іншою рукою підтверджуйте скасування на екрані.

На кожному банкоматі є така кнопка. Натискайте її і тримайте 3-5 секунд (не натискати кілька разів поспіль). Згодом на екрані з'явиться повідомлення, що пропонує анулювати операцію. Утримуйте кнопку "Скасувати", а іншою рукою підтверджуйте скасування на екрані. Якщо банкомат у приміщенні банку. Зверніться до співробітника банку для отримання допомоги.

Зверніться до співробітника банку для отримання допомоги. Якщо картка не повертається. Слід негайно заблокувати картку. Важливо не відходити від банкомата, доки ви не завершите блокування.

Слід негайно заблокувати картку. Важливо не відходити від банкомата, доки ви не завершите блокування. Спробуйте зв'язатися з обслуговуючою компанією банкомату. На банкоматі має бути вказаний контактний номер компанії, яка обслуговує пристрій. Зв'яжіться з її фахівцями та дотримуйтесь їхніх інструкцій.

Нагадаємо, українці часто стикаються з ситуаціями, коли їх банківські картки блокуються. Фінансові установи можуть тимчасово обмежити доступ до рахунків з різних причин. ПриватБанк також інколи блокує картки своїх клієнтів, що призводить до численних скарг з боку користувачів.

Також ми писали, що ПриватБанк припинив обслуговування клієнта, що здійснив фінансові операції, пов'язані з продажем квартири в рамках державної програми "єОселя". Після перевірки коштів банк ухвалив рішення заблокувати рахунок.