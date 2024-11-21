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Що робити, якщо банкомат ПриватБанку "з'їв" картку

21 листопада 2024 07:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Проблеми з банкоматами та терміналами ПриватБанку — як повернути картку
Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Банківські картки, які були вилучені або забуті в банкоматах державного ПриватБанку, не повертаються власникам. У таких випадках необхідно звернутися до свого банку для оформлення нової картки. 

Новини.LIVE розповідає, як діяти, коли банкомат Привату заблокував картку.

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Фахівці ПриватБанку розповіли, що ці ж правила поширюються і на картки, які були вилучені або забуті в терміналах.

Варто зазначити, що банкомат або термінал не поверне картку, навіть якщо вона була випущена іншим банком. У разі такої ситуації необхідно звернутися безпосередньо до банку, який видав картку, для її відновлення.

У разі виникнення проблеми з банкоматом, ось дії, які слід виконати насамперед, не відходячи від пристрою:

  • Якщо термінал завис. Потрібно просто почекати кілька хвилин — інколи це достатньо, щоб банкомат знову запрацював.
  • Використання кнопки "Cancel" (Скасувати). На кожному банкоматі є така кнопка. Натискайте її і тримайте 3-5 секунд (не натискати кілька разів поспіль). Згодом на екрані з'явиться повідомлення, що пропонує анулювати операцію. Утримуйте кнопку "Скасувати", а іншою рукою підтверджуйте скасування на екрані.
  • Якщо банкомат у приміщенні банку. Зверніться до співробітника банку для отримання допомоги.
  • Якщо картка не повертається. Слід негайно заблокувати картку. Важливо не відходити від банкомата, доки ви не завершите блокування.
  • Спробуйте зв'язатися з обслуговуючою компанією банкомату. На банкоматі має бути вказаний контактний номер компанії, яка обслуговує пристрій. Зв'яжіться з її фахівцями та дотримуйтесь їхніх інструкцій.

Нагадаємо, українці часто стикаються з ситуаціями, коли їх банківські картки блокуються. Фінансові установи можуть тимчасово обмежити доступ до рахунків з різних причин. ПриватБанк також інколи блокує картки своїх клієнтів, що призводить до численних скарг з боку користувачів.

Також ми писали, що ПриватБанк припинив обслуговування клієнта, що здійснив фінансові операції, пов'язані з продажем квартири в рамках державної програми "єОселя". Після перевірки коштів банк ухвалив рішення заблокувати рахунок.

ПриватБанк банки банкомати банківські карти термінали

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