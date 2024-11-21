Проблемы с банкоматами и терминалами ПриватБанка — как вернуть карту

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Банковские карты, изъятые или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка, не возвращаются владельцам. В таких случаях необходимо обратиться в свой банк для оформления новой карты.

Новини.LIVE рассказывает, как действовать, когда банкомат Привата заблокировал карточку.

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Что делать, если банкомат не вернул карту

Специалисты ПриватБанка рассказали, что эти же правила распространяются и на карточки, изъятые или забытые в терминалах.

Следует отметить, что банкомат или терминал не вернет карточку, даже если она была выпущена другим банком. В случае такой ситуации необходимо обратиться непосредственно в банк, выдавший карту, для ее восстановления.

В случае возникновения проблемы с банкоматом, вот действия, которые следует выполнить, не отходя от устройства:

Если терминал завис. Нужно просто подождать несколько минут — иногда достаточно, чтобы банкомат снова заработал.

Нужно просто подождать несколько минут — иногда достаточно, чтобы банкомат снова заработал. Использование кнопки Cancel (Отмена). На каждом банкомате есть такая кнопка. Нажимайте ее и удерживайте 3-5 секунд (не нажимайте несколько раз подряд). Затем на экране появится сообщение, предлагающее аннулировать операцию. Удерживайте кнопку "Отмена", а другой рукой подтверждайте отмену на экране.

На каждом банкомате есть такая кнопка. Нажимайте ее и удерживайте 3-5 секунд (не нажимайте несколько раз подряд). Затем на экране появится сообщение, предлагающее аннулировать операцию. Удерживайте кнопку "Отмена", а другой рукой подтверждайте отмену на экране. Если банкомат находится в помещении банка. Обратитесь к сотруднику банка для получения помощи.

Обратитесь к сотруднику банка для получения помощи. Если карта не возвращается. Следует немедленно заблокировать карту. Важно не отходить от банкомата, пока вы не завершите блокировку.

Следует немедленно заблокировать карту. Важно не отходить от банкомата, пока вы не завершите блокировку. Попытайтесь связаться с обслуживающей компанией банкомата. На банкомате должен быть указан контактный номер компании, обслуживающей устройство. Свяжитесь с ее специалистами и следуйте инструкциям.

Напомним, украинцы часто сталкиваются с ситуациями, когда их банковские карты блокируются. Финансовые учреждения могут временно ограничить доступ к счетам по разным причинам. ПриватБанк также блокирует карточки своих клиентов, что приводит к многочисленным жалобам со стороны пользователей.

Также мы писали, что ПриватБанк прекратил обслуживание клиента, совершившего транзакции, связанные с продажей квартиры через государственную программу "єОселя". После верификации средств банк заблокировал счет.