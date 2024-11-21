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Что делать, если банкомат ПриватБанка "съел" карту

21 ноября 2024 07:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Проблемы с банкоматами и терминалами ПриватБанка — как вернуть карту
Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Банковские карты, изъятые или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка, не возвращаются владельцам. В таких случаях необходимо обратиться в свой банк для оформления новой карты.

Новини.LIVE рассказывает, как действовать, когда банкомат Привата заблокировал карточку.

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Специалисты ПриватБанка рассказали, что эти же правила распространяются и на карточки, изъятые или забытые в терминалах.

Следует отметить, что банкомат или терминал не вернет карточку, даже если она была выпущена другим банком. В случае такой ситуации необходимо обратиться непосредственно в банк, выдавший карту, для ее восстановления.

В случае возникновения проблемы с банкоматом, вот действия, которые следует выполнить, не отходя от устройства:

  • Если терминал завис. Нужно просто подождать несколько минут — иногда достаточно, чтобы банкомат снова заработал.
  • Использование кнопки Cancel (Отмена). На каждом банкомате есть такая кнопка. Нажимайте ее и удерживайте 3-5 секунд (не нажимайте несколько раз подряд). Затем на экране появится сообщение, предлагающее аннулировать операцию. Удерживайте кнопку "Отмена", а другой рукой подтверждайте отмену на экране.
  • Если банкомат находится в помещении банка. Обратитесь к сотруднику банка для получения помощи.
  • Если карта не возвращается. Следует немедленно заблокировать карту. Важно не отходить от банкомата, пока вы не завершите блокировку.
  • Попытайтесь связаться с обслуживающей компанией банкомата. На банкомате должен быть указан контактный номер компании, обслуживающей устройство. Свяжитесь с ее специалистами и следуйте инструкциям.

Напомним, украинцы часто сталкиваются с ситуациями, когда их банковские карты блокируются. Финансовые учреждения могут временно ограничить доступ к счетам по разным причинам. ПриватБанк также блокирует карточки своих клиентов, что приводит к многочисленным жалобам со стороны пользователей.

Также мы писали, что ПриватБанк прекратил обслуживание клиента, совершившего транзакции, связанные с продажей квартиры через государственную программу "єОселя". После верификации средств банк заблокировал счет.

ПриватБанк банки банкоматы банковские карты терминалы

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