Проблемы с банкоматами и терминалами ПриватБанка — как вернуть карту

Что делать, если банкомат ПриватБанка "съел" карту
Банковские карты, изъятые или забытые в банкоматах государственного ПриватБанка, не возвращаются владельцам. В таких случаях необходимо обратиться в свой банк для оформления новой карты.
Новини.LIVE рассказывает, как действовать, когда банкомат Привата заблокировал карточку.
Что делать, если банкомат не вернул карту
Специалисты ПриватБанка рассказали, что эти же правила распространяются и на карточки, изъятые или забытые в терминалах.
Следует отметить, что банкомат или терминал не вернет карточку, даже если она была выпущена другим банком. В случае такой ситуации необходимо обратиться непосредственно в банк, выдавший карту, для ее восстановления.
В случае возникновения проблемы с банкоматом, вот действия, которые следует выполнить, не отходя от устройства:
- Если терминал завис. Нужно просто подождать несколько минут — иногда достаточно, чтобы банкомат снова заработал.
- Использование кнопки Cancel (Отмена). На каждом банкомате есть такая кнопка. Нажимайте ее и удерживайте 3-5 секунд (не нажимайте несколько раз подряд). Затем на экране появится сообщение, предлагающее аннулировать операцию. Удерживайте кнопку "Отмена", а другой рукой подтверждайте отмену на экране.
- Если банкомат находится в помещении банка. Обратитесь к сотруднику банка для получения помощи.
- Если карта не возвращается. Следует немедленно заблокировать карту. Важно не отходить от банкомата, пока вы не завершите блокировку.
- Попытайтесь связаться с обслуживающей компанией банкомата. На банкомате должен быть указан контактный номер компании, обслуживающей устройство. Свяжитесь с ее специалистами и следуйте инструкциям.
Напомним, украинцы часто сталкиваются с ситуациями, когда их банковские карты блокируются. Финансовые учреждения могут временно ограничить доступ к счетам по разным причинам. ПриватБанк также блокирует карточки своих клиентов, что приводит к многочисленным жалобам со стороны пользователей.
Также мы писали, что ПриватБанк прекратил обслуживание клиента, совершившего транзакции, связанные с продажей квартиры через государственную программу "єОселя". После верификации средств банк заблокировал счет.
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