Зарплата, випробувальний термін і соцдопомога: що потрібно знати працівникам у 2026 році

Працівник в офісі, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Зарплата — це те, що хвилює кожного працівника, адже від неї залежить добробут усієї родини. Часто виникають ситуації, коли люди не розуміють: чи має право роботодавець щось утримати із заробітку, чи зміняться соціальні виплати після працевлаштування або чому на випробувальному терміні зарплата може бути меншою.

Про поширені ситуації, які можуть стосуватися працівників, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс законів про працю.

Чи може роботодавець забрати частину зарплати без згоди працівника

Роботодавець не може просто так утримати гроші із зарплати. Закон дозволяє це робити лише у певних випадках.

Наприклад, зарплату можуть скоротити, якщо працівник не повернув аванс, отримані на відрядження кошти, якщо йому помилково виплатили більше зарплати або якщо потрібно компенсувати завдані підприємству збитки. Також кошти можуть утримати за невідпрацьовані дні відпустки під час звільнення.

Але варто знати про обмеження. Зазвичай під час виплати зарплати роботодавець може утримати не більше 20% від зарплати. У деяких особливих випадках розмір відрахувань може бути більшим — до 50%.

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Для цього роботодавець має оформити відповідний наказ. Просто зменшити зарплату "на словах" або без пояснення причин він не має права.

Також є виплати, з яких забирати кошти заборонено. Наприклад, це стосується вихідної допомоги та окремих компенсаційних виплат.

Чи впливає зарплата на державну допомогу багатодітним сім’ям

Якщо один із батьків у багатодітній сім’ї влаштувався на роботу, це не означає, що допомогу автоматично зменшать або скасують.

Державна соціальна допомога багатодітним сім’ям виплачується у фіксованому розмірі — 2100 гривень на третю і кожну наступну дитину. При цьому дохід сім’ї, зокрема зарплата одного з батьків, при призначенні цієї допомоги не враховується.

Тобто навіть якщо людина почала працювати і отримувати заробітну плату, розмір виплат залишається таким самим.

Чи може бути менша зарплата під час випробувального терміну

Поширена думка, що на випробувальному терміні роботодавець може платити менше просто тому, що людина ще не пройшла перевірку. Насправді все залежить від правил оплати праці на підприємстві.

За законом працівник на випробувальному терміні має ті самі трудові права і гарантії, що й інші працівники. Сам факт випробування не є причиною для зменшення зарплати.

Якщо для певної посади встановлений конкретний оклад у штатному розписі, роботодавець повинен його виплачувати і працівнику, який проходить випробування.

Водночас менший оклад можливий, якщо на підприємстві діє гнучка система оплати праці або так звана "вилка" зарплат, коли для однієї посади передбачений певний діапазон виплат.

Тоді новому працівнику на випробувальний термін можуть встановити нижчу зарплату, а після успішного проходження випробування її можуть підвищити.

Головне, щоб ці правила були заздалегідь прописані у документах підприємства: колективному договорі, положенні про оплату праці та штатному розписі.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Міністерство фінансів оприлюднило оновлені дані про оплату праці державних службовців. За рік кількість працівників держорганів скоротилася до 165,8 тис. осіб, водночас середні зарплати зросли: в обласних державних та військових адміністраціях вони досягли 45,1 тисяч гривень, а в апаратах центральних органів влади — 60,7 тисяч гривень.

Також Новини.LIVE писали, що в Україні можуть запровадити нові доплати для держслужбовців і працівників органів місцевого самоврядування, які займаються міжнародними проєктами, грантовими програмами та технічною допомогою. Відповідний законопроєкт передбачає додаткові стимули для фахівців, які супроводжують такі ініціативи.