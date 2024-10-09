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Що буде зі ставками на депозити в Україні до кінця року

9 жовтня 2024 12:19
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Як зміняться ставки за депозитами до кінця 2024 року — прогноз банкіра
Поповнення рахунку в терміналі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

До кінця року ставки за депозитами в Україні, ймовірно, залишаться стабільними. Максимальні ставки за гривневими вкладами на термін від 1 до 2,5 років коливатимуться в межах 15-15,5%, тоді як дохідність вкладів в іноземній валюті не перевищить 1,5% річних.

Про це розповів голова правління "Глобус Банку" Сергій Мамедов.

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Експерт також сказав, що водночас ставки за ультракороткими вкладами з терміном розміщення від 3 до 6 місяців поступово знижуватимуться. Наприкінці року середні ставки за такими вкладами можуть зменшитися до 1-1,5%, в результаті чого їх середній рівень становитиме близько 8,5% річних.

Які депозити вигідніші

Обираючи депозит для захисту своїх коштів від знецінення, Мамедов рекомендує громадянам враховувати, перш за все, мету розміщення грошей — чи то купівля товару, збереження від інфляції, чи пасивна інвестиція. Важливо також подумати про особисті плани та терміни, коли ці кошти можуть знадобитися, а також визначити суму, яку громадянин готовий інвестувати.

Як зазначає банкір, якщо громадянин планує найближчим часом, наприклад, придбати автомобіль або оформити іпотечний кредит, доцільно розглянути розміщення коштів на ультракоротких депозитах терміном від 3 до 6 місяців. Такий вклад дозволить щонайменше "проіндексувати" наявні кошти відповідно до рівня інфляції. Якщо ж громадянин хоче не лише зберегти свої кошти, а й отримати пасивний прибуток, то відкриття вкладу на 1 рік під максимальні відсоткові ставки може бути найзручнішим і вигіднішим варіантом для нього.

За його прогнозом, для громадян, які планують розмістити кошти на депозит, ключовими факторами стануть рівень прибутку (відсоткова ставка) та наявність додаткових "бонусів" — наприклад, деякі банки пропонують додатковий 1% до основної ставки при відкритті вкладу. Крім того, важливою перевагою буде зручність відкриття депозиту, зокрема можливість здійснити цю процедуру онлайн через мобільний додаток банку.

"Поєднання дохідності, зручності та терміну вкладу стають рушієм при ухваленні рішення про розміщення коштів у банку. Наразі ми очікуємо, що кількість депозитів продовжить зростати: у жовтні-грудні порівняно з третім кварталом кількість нових вкладників може збільшитися на 7−10%, переважна більшість яких припаде саме на гривневі вклади", — підсумував Мамедов.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планується підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5%, що збільшить загальне податкове навантаження на доходи від депозитів до 23%. Це суттєво зменшить дохідність депозитів, що може спричинити відтік коштів з депозитів та зміну інвестиційних пріоритетів вкладників, зокрема на іноземну валюту.

Ми також писали, що за три місяці до кінця 2024 року прогнози щодо зростання зарплат в Україні змінилися. Тепер очікується, що цей показник буде нижчим, ніж передбачалося раніше.

гроші банки депозити фінанси вклади

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