Как изменятся ставки по депозитам до конца 2024 года — прогноз банкира

Пополнение счета в терминале. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

До конца года ставки по депозитам в Украине, вероятно, останутся стабильными. Максимальные ставки по гривневым вкладам на срок от 1 до 2,5 лет будут колебаться в пределах 15-15,5%, в то время как доходность вкладов в иностранной валюте не превысит 1,5% годовых.

Об этом рассказал председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов.

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Эксперт также сказал, что в то же время ставки по ультракоротким вкладам со сроком размещения от 3 до 6 месяцев будут постепенно снижаться. В конце года средние ставки по таким вкладам могут снизиться до 1-1,5%, в результате чего их средний уровень составит около 8,5% годовых.

Какие депозиты выгоднее

Выбирая депозит для защиты своих средств от обесценения, Мамедов рекомендует гражданам учитывать, прежде всего, цель размещения денег — будь то покупка товара, сохранность от инфляции или пассивная инвестиция. Важно также подумать о личных планах и сроках, когда эти средства могут понадобиться, а также определить сумму, которую гражданин готов инвестировать.

Как отмечает банкир, если гражданин планирует в ближайшее время, например приобрести автомобиль или оформить ипотечный кредит, целесообразно рассмотреть размещение средств на ультракоротких депозитах сроком от 3 до 6 месяцев. Такой вклад позволит как минимум "проиндексировать" имеющиеся средства в соответствии с уровнем инфляции. Если же гражданин хочет не только сохранить свои средства, но и получить пассивную прибыль, то открытие вклада на 1 год под максимальные процентные ставки может быть наиболее удобным и выгодным для него вариантом.

По его прогнозу, для граждан, планирующих разместить средства на депозит, ключевыми факторами станут уровень прибыли (процентная ставка) и наличие дополнительных "бонусов" — например, некоторые банки предлагают дополнительный 1% к основной ставке при открытии вклада. Кроме того, важным преимуществом будет удобство открытия депозита, в частности, возможность осуществить эту процедуру онлайн через мобильное приложение банка.

"Сочетание доходности, удобства и срока вклада становятся движущей силой при принятии решения о размещении средств в банке. Сейчас мы ожидаем, что количество депозитов продолжит расти: в октябре-декабре по сравнению с третьим кварталом количество новых вкладчиков может увеличиться на 7-10%, подавляющее большинство которых придется именно на гривневые вклады", — подытожил Мамедов.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется повышение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, что увеличит общую налоговую нагрузку на доходы от депозитов до 23%. Это существенно уменьшит доходность депозитов, что может повлечь за собой отток средств из депозитов и изменение инвестиционных приоритетов вкладчиков, в частности на иностранную валюту.

Мы также писали, что за три месяца до конца 2024 прогнозы по росту зарплат в Украине изменились. Теперь ожидается, что этот показатель будет ниже, чем предполагалось ранее.